Überraschung! Caroline Wozniacki kehrt auf die WTA-Tour zurück

Caroline Wozniacki wird in Montreal ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. Die Dänin hat in ihrer Karriere bislang 34 Einzel-Titel gewonnen, darunter die Australian Open 2018.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 16:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Caroline Wozniacki kehrt im Sommer auf die Tour zurück

Es könnte das Comeback des Jahres werden: Denn Caroline Wozniacki kehrt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montréal ins professionelle Frauentennis zurück. Das gab die mittlerweile 32-jährige Dänin in einem von ihr verfassten Essay in der VOGUE bekannt. Wozniacki hatte ihre Karriere 2020 beendet (nun muss man sagen: unterbrochen), danach Tochter Olivia und Sohn James auf die Welt gebracht.

Insgesamt 34 Turniersiege hat Wozniacki auf der WTA-Tour gefeiert, den größten sicherlich Anfang 2018 bei den Australian Open nach einem epischen Finale gegen Simona Halep. Der letzte Titel gelang im Herbst desselben Jahres, da besiegte Wozniacki im Endspiel des 1000ers in Peking Anastasija Sevastova sicher in zwei Sätzen.

Im vergangenen Herbst habe sie für 20, 30 Minuten Bälle geschlagen, schreibt Wozniacki, und sich gedacht: „Es fühlt sich an als würde ich die Bälle besser denn je treffen. Bilde ich mir das nur ein?“ Offenbar nicht. denn gemeinsam mit ihrem Ehemann David Lee und Vater Piotr hat Caroline Wozniacki, die ehemalige Nummer eins der Frauen, beschlossen, es noch einmal zu versuchen.

Sie werde nach Montréal die US Open spielen, weil sie die Atmosphäre dort so liebe, so Wozniacki. Woraufhin sie auch gleich eine Wildcard der USTA bekommen hat. Und auch die Olympischen Spiele in Paris 2024 sind ein Ziel. Warum auch nicht?