Überraschung! Vukov zurück im Team Rybakina

Elena Rybakina und Stefano Vukov gehen nun doch wieder gemeinsame erge. Das gab die Wimbledon-Siegerin von 2022 in den sozialen Medien bekannt. Allerdings gibt es bei den Australian Open ein Problem.

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 15:15 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und Stefano Vukov in Wimbledon

Das kommt nun doch überraschend: Hatte sich Elena Rybakina nicht gerade erst mit Goran Ivanisevic auf eine Zusammenarbeit verständigt? Und war die kroatische Legende nicht auch Teil des kasachischen Teams, das Rybakina beim United Cup den Rückhalt von der Bank gab? Ja und ja. Dennoch ist plötzlich auch Stefano Vukov wieder zurück im Team Rybakina. Das verlautbarte die Wimbledon-Siegerin von 2022 in den sozialen Medien.

Mit Vukov hat Rybakina ihre größten Erfolge gefeiert. Dass der Coach dabei oft eine sehr direkte Ansprache an seinen Schützling gerichtet hat, ist bei manchen Beobachtern nicht ganz so gut angekommen. Pam Shriver hatte etwa moniert, dass Vukov der Respekt vor seiner Spielerin fehle. In diese Richtung wurde auch die Trennung im vergangenen Herbst interpretiert.

Das sieht man bei den Australian Open offenbar auch so: Stand jetzt wird Stefano Vukov nämlich für das erste Major des Jahres keine Akkreditierung bekommen. Bei der WTA läuft nämlich ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltens-Code gegen ihn.

Aber offenbar ist Elena Rybakina, die am Samstag mit Kasachstan das Halbfinale im United Cup bestreitet, zum Schluss gekommen, dass Vukov ihr doch noch weiter helfen kann. Wohl im Zusammenspiel mit Goran Ivanisevic.