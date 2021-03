Ultimate Tennis Showdown: Tsitsipas auch 2021 wieder am Start

Der Ultimate Tennis Showdown, das Schaukampfturnier in der Akademie von Patrick Mouratoglou, geht auch 2021 weiter. Mit dabei neben anderen: Stefanos Tsitsipas und Gael Monfils.

Stefanos Tsitsipas wird auch 2021 beim Ultimate Tennis Showdown aufschlagen

Der "Greek God" ist zurück, vielleicht macht ja auch "The Hammer" wieder seine Aufwartung in der Akademie von Patrick Mouratoglou, wenn die vierte Auflage des Ultimate Tennis Showdowns Anfang April über die Bühne gehen soll. Erstmals auf Asche, schließlich stehen danach ja die großen europäischen Sandplatzturniere an. Stefanos Tsitsipas hat seine Hand also schon gehoben, kein Wunder, der Grieche trainiert seit Jahren bei Mouratoglou in der Nähe von Nizza. Ob auch der italienische Hammer, Matteo Berrettini, wieder seine Aufwartung macht, wird sich weisen.

Zugesagt haben immerhin schon Gael Monfils, Fabio Fognini, Alexander Bublik und Corentin Moutet, insgesamt soll das Teilnehmerfeld vom 05. bis zum 07. April acht Spieler umfassen. Gespannt darf man sein, ob sich die Veranstalter neben dem Wechsel des Belags auch weitere Regeländerungen ins Auge gefasst haben. Bei den ersten Turnieren wurde auf Zeit gespielt, die Teilnehmer durften ihren Gegnern Aufschläge "stehlen", durften einmal pro Partie den Einsatz erhöhen.

Bisher konnten sich beim Showevent im Süden Frankreichs Matteo Berrettini, Alexander Zverev ("The Lion") und Alex de Minaur ("The Demon") und bei der einzigen Austragung für die Frauen Anastasia Pavlyuchenkova ("The Thunder") in die Siegerliste eintragen.

In der Woche nach der vierten Austragung des Ultimate Tennis Showdowns steigt mit dem traditionsreichen Turnier in Monte Carlo der erste Klassiker der Sandplatzsaison. Passenderweise fast in Fahrradweite von der Mouratoglou Tennis Academy.