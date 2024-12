Und die nächste Absage: Auch Qinwen Zheng fehlt beim United Cup

Das Feld für den United Cup wird immer dünner: Nach Jack Draper hat nun auch Olympiasiegerin Qinwen Zheng ihre Teilnahme abgesagt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 15:26 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng möchte gut ausgeruht zu den Australian Open anreisen

Das ist natürlich bitter, vor allem für alle asiatischen Tennisfans, die auf ein frühes Antreten von Qinwen Zheng in der Saison 2025 gehofft hatten. Aber die chinesische Olympiasiegerin von Paris 2024 wird nicht am United Cup teilnehmen, der ja schon am 27. Dezember beginnt. Dabei wären die Chinesen mit Zheng und Zhizhen Zhang schon für eine Überraschung gut gewesen.

Bei der Begründung ihrer Entscheidung auf den Verzicht via Instagram-Post legt Zheng die Sachlage verständlich dar. Nach der anstrengenden und erfolgreiche Saison 2024, bei der sie am Ende auch noch das Endspiel der WTA Finals erreicht (und gegen Coco Gauff verloren) hatte, brauche sie noch ein paar Woche mehr Ruhe. Schließlich muss Zheng gleich bei den Australian Open die Finalteilnahme aus dem Vorjahr verteidigen.

Mit Jack Draper hatte erst vor wenigen Tagen ein weiterer prominenter Teilnehmer für den United Cup abgesagt. Der Brite hat allerdings Probleme an der Hüfte. Und möchte sich bis zum ersten Major 2025 wieder komplett in Form bringen.

Mit dem Rückzug von Zheng steigen die Chancen der deutschen Mannschaft auf den Gruppengewinn. Denn die Equipe rund um Alexander Zverev und Laura Siegemund spielt in einer Gruppe mit China und Brasilien.