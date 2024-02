Und Tschüss! Tsitsipas fliegt nach fünf Jahren aus den Top Ten - und damit alle Einhänder

Stefanos Tsitsipas wird am Montag erstmals seit knapp fünf Jahren nicht mehr unter den zehn besten Spielern der Welt geführt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 08:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas vor ein paar Tagen in Doha

Mit Los Cabos verbindet Stefanos Tsitsipas sehr gute Erinnerungen, beim 250er in Mexiko hat er seinen bislang letzten Titel holen können. Es war der einzige in der Saison 2023, die für Tsitsipas mit dem Finaleinzug bei den Australian Open so stark begonnen hatte. Nun ist das Turnier von Los Cabos im Kalender ein paar Monate nach vorne gewandert, bildet mit dem traditionellen 500er in Acapulco ein mexikanisches Duett.

Stefanos Tsitsipas wird bei beiden Events am Start sein - allerdings mit dem Wissen, offiziell und vielleicht nur für einen kurzen Moment nicht mehr zu den zehn besten Spielern der ATP-Welt zu gehören. Im März 2019 war der Grieche erstmals in die Bel Etage eingezogen, im selben Jahr konnte er auch die ATP Finals in London gewinnen. Einer von insgesamt zehn Turniersiegen für Tsitsipas.

De Minaur überholt Tsitsipas

Jetzt aber hat Alex de Minaur mit seinem starken Lauf in Rotterdam Stefanos Tsitsipas hinter sich gelassen. Das wäre auch schon bei den Australian Open möglich gewesen, da hatte de Minaur aber noch gegen Andrey Rublev verloren (den er in den Niederlanden nun im Viertelfinale besiegen konnte).

Stefanos Tsitsipas selbst musste in Melbourne schon im Achtelfinale gegen Taylor Fritz seinen Anschied nehmen. Da war schon absehbar, dass er seinen einstelligen Tabellenplatz verlieren würde. Nachdem Grigor Dimitrov sein Halbfinale in Rotterdam gegen Alex de Minaur verloren hat, steht am Montag erstmals kein Spieler mit einer einhändigen Rückhand unter den zehn besten Spielern der Welt.