United Cup: Auger-Aliassime wieder mit Knieproblemen

Etwas überraschend fehlte Felix Auger-Aliassime in der Auftakt-Partie der Kanadier beim United Cup gegen Chile. Wie der Weltranglisten-29. anschießend bekannt gab, macht ihm erneut das Knie zu schaffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 16:58 Uhr

© Getty Images Trotz Knieproblemen hofft Felix Auger-Aliassime noch auf Einsätze beim United Cup.

Auch wenn Felix Auger-Aliassime im Einzel schmerzlich vermisst wurde, schaffte Kanada dank einer stark aufspielenden Leylah Fernandez dennoch den 2:1-Erfolg gegen Chile zum Auftakt beim United Cup in Australien.

Wie der 23-jährige Auger-Aliassime nun bekannt gab, musste er aufgrund einer Verletzung das Einzel-Match gegen Nicolas Jarry absagen: „Ich wollte unbedingt spielen. Ich bin bereits am 24.12. angereist, um mich perfekt vorbereiten zu können. Die letzten Tage hat mein linkes Knie wieder reagiert, was sich in erneuten Schmerzen geäußert hatte“, so der letztjährige Davis-Cup-Sieger.

Um trotzdem noch die notwendige Matchpraxis vor den Australian Open zu bekommen, sieht er einen Vorteil in der Teilnahme beim United Cup: „Ich denke, das ist der Vorteil bei einem Team-Event. Da kommt dann der zweite Spieler zum Zug und kann spielen. Ich kann dann während des Events noch schauen, ob ich wieder bereit bin zu spielen.“

