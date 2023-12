United Cup: Kein "FAA"? Kein Problem! Kanada schlägt Chile

Kanada ist mit einem 2:1-Erfolg gegen Chile in den United Cup 2023 eingestiegen. Hauptverantwortlich dafür war Leylah Fernandez.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 07:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Leylah Fernandez hat für Kanada zwei Punkte besorgt

Eigentlich war Félix Auger-Aliassime optimistisch gestimmt, was seinen Einsatz beim United Cup in Sydney für das kanadische Team anbelangt. Bei der ersten Partie gegen Chile musste der verletzungsgeplagte "FAA" allerdings passen. Und also Steven Diez gegen den chilenischen Spitzenmann Nicolas Jarry in die Bütt gehen. Diez schlug sich wacker, verlor aber mit 5:7 und 4:6.

Nachdem sich Leylah Fernandez zum Auftakt gegen Daniela Seguel aber mit 6:2 und 6:3 sicher durchgesetzt hatte, bekam Kanad im Doppel eine zweite Chance auf den Matchsieg. Und den nutzten Fernandez und Diez mit einem dramatischen 7:5, 4:6 und 10:8 gegen Seguel und Marcelo Barrios.

In Perth gab es derweil eine handfeste Überraschung, die allerdings noch keine großen Auswirkungen haben muss. Aber mit dem 5:7, 6:4 und 6:4 von Katie Boulter gegen Jessica Pegula war nun wirklich nicht zu rechnen. Schon gar nicht, nachdem Pegula im zweiten Satz schon mit 3:0 geführt hatte. Nun muss Taylor Fritz für die Titelverteidiger aus den USA gegen Cameron Norrie den Ausgleich besorgen.