United Cup: Aus für Deutschland - Hurkacz und Swiatek lassen für Polen nichts anbrennen

Das deutsche Team muss sich beim United Cup in Australien nach der Gruppenphase verabschieden. Polen schlug die Niederlande erwartungsgemäß mit 3:0 und steht als Gruppensieger im Viertelfinale.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 06:42 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz steht mit Polen beim United Cup im Viertelfinale.

Deutschland musste im Vorfeld der Begegnung zwischen Polen und der Niederlande auf ein Tennis-Wunder hoffen, durfte Polen doch in der gesamten Begegnung keinen einzigen Satz gewinnen, um die Viertelfinal-Chance für Zverev, Lys & Co. am Leben zu erhalten.

Von einem solchen Wunder waren die Niederländer schließlich jedoch weit entfernt. Hurkacz fackelte gegen Tallon Griekspoor nicht lange und zeigte beim 6:3, 7:6(4)-Erfolg eine dominante Aufschlagleistung mit 20 Assen, ohne einen einzigen Breakball abzuwehren.

Hurkacz “positiv überrascht”

„Ich wusste definitiv nicht, wie ich in die Saison starten würde. Ich habe sieben Monate lang nicht gespielt, da weiß man nicht wirklich, was einen erwartet“, sagte Hurkacz. „Im Training lief es ganz gut, aber Training ist etwas ganz anderes als ein Spiel, wenn so viele Emotionen im Spiel sind und Fans um einen herum sind. Ich bin sehr positiv überrascht und zufrieden mit meiner Leistung.“

Iga Swiatek stand Hurkacz um nichts nach und setzte sich gegen Suzan Lamens locker mit 6:3 und 6:2 durch. Nachdem sie in ihrem Saisonauftaktmatch gegen Eva Lys im ersten Gruppenspiel Polens mit ihrem Aufschlag Probleme hatte und sieben Mal ihren Aufschlag abgeben musste, zeigte Swiatek gegen Lamens eine deutlich bessere Leistung und baute ihre Bilanz gegen die Niederländerin auf 2:0 aus. Sie gewann fünf Aufschlagspiele zu Null, holte 84 Prozent ihrer Punkte beim ersten Aufschlag und musste nur einen Breakball abwehren.

„Ich bin wirklich froh, dass ich Mitte des ersten Satzes etwas mehr Stabilität gefunden habe, denn bis dahin war es ziemlich ausgeglichen“, sagte Swiatek. „Ich hatte das Gefühl, den Ball besser kontrollieren zu können und konnte offensiver spielen. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Duell allein im Einzel gewonnen haben. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für das Viertelfinale.“

Polen nun gegen Australien

Auch das abschließende, bedeutungslose Doppel ging an Polen. Kawa/Zielinski setzten sich gegen Schuurs/Pel mit 6:3, 3:6 und 10:4 durch.

Polen trifft am Freitagabend im Vierteifinale in Sydney auf Lokalmatador Australien – ein Spiel, das mit Spannung erwartet wird. Hurkacz, Swiatek & Co. streben nach zwei Finalniederlagen in Folge ihren ersten Titelgewinn bei United Cup an.

Für das deutsche Team heißt es indes nach nur zwei Gruppenspielen Koffer packen.