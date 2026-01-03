United Cup: Australien-Mixed bügelt De Minaur-Niederlage aus

In der Auftakt-Begegnung des australischen Teams beim United Cup gegen Norwegen avancierte Storm Hunter zur Match-Winnerin. Nach ihrem Einzelerfolg gegen Malene Helgo sorgte die Doppel-Spezialistin im Mixed an der Seite von John-Patrick Smith für den Siegespunkt, nachdem sich Alex de Minaur einem starken Casper Ruud beugen musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 14:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als Ersatzfrau im Einzel avancierte Storm Hunter inklusive des abschließenden Mixed mit zwei Erfolgen zur absoluten Matchwinnerin.

Bange blickten die australischen Tennisfans gen Sydney, ob die in den letzten Tagen erkrankte Maya Joint im Auftakt-Duell gegen Norwegen würde antreten können. Doch die Nr. 1 des Landes musste passen und durch die Doppel-Spezialistin Storm Hunter ersetzt werden. Dennoch konnte sich die Nr. 428 im WTA-Ranking gute Chancen im Einzel gegen Malene Helgo ausrechnen, schließlich befindet sich ihre norwegische Gegnerin in der Einzel-Weltrangliste knapp 100 Positionen hinter der 31-Jährigen.

Hunter hält dem Erwartungsdruck stand

Und so startete die ehemalige Nr. 1 der Doppel-Weltrangliste selbstbewusst in das Match und legte mit fünf Spielgewinnen in Folge die Grundlage für den Gewinn des ersten Durchgangs. Im zweiten Akt fand die 26-jährige Helgo besser ins Spiel und erspielte sich eine schnelle Führung, konnte den Durchgang jedoch beim Stand von 5:3 nicht ausservieren und ließ ihre 31-jährige Gegnerin wieder in den Satz zurückkehren. Im Tiebreak demonstrierte Sanders dann ihre komplette Nervenstärke mit ihrem offensiven Spiel und triumphierte nach 1:40 Stunden zum Jubel des heimischen Publikums in Sydney mit 6:2, 7:6 (2).

Ruud dominiert De Minaur

Eine intensive Partie wurde zwischen Alex de Minaur und Casper Ruud im Herreneinzel in der Ken Rosewall Arena erwartet. Doch der Lokalmatador zeigte von Beginn an Schwächen bei seinem Aufschlag und wurde zudem von einem heute aggressiv auftretenden Ruud sofort unter Druck gesetzt. Nach einem Aufschlagverlust konnte der 26-jährige De Minaur den Rückstand nicht mehr wettmachen und musste den ersten Durchgang abgeben.

Auch im zweiten Akt unterliefen De Minaur weiterhin ungewohnt viele Fehler, während der 27-jährige Ruud weiterhin an seinem druckvollen Matchplan festhielt. Auch diesmal mühte sich der Australier nach einem frühen Aufschlagverlust verzweifelt um die Rückkehr in den Satz, konnte sich aber nach dem Break keine eigene Break-Chance erspielen und musste sein Service am Ende erneut abgeben. Mit einem spektakulähren Rückhand-Cross-Winner aus dem Lauf heraus fixierte Ruud den 6:3, 6:3-Erfolg nach 93 Minuten.

Hunter auch im Mixed an der Seite von Smith erfolgreich

Im entscheidenden Mixed um den Mannschaftserfolg verzichteten beide Nationen auf ihre Protagonisten aus dem Herreneinzel. So schickte Australien die im Einzel erfolgreiche Storm Hunter ins Rennen mit dem Doppel-Spezialisten John-Patrick Smith an ihrer Seite, während Norwegen auf Viktor Durasovic und die Doppel-Spezialistin Ulrikke Eikkeri setzte.

Im ersten Durchgang gaben sich beide Mixed-Paarungen lange keine Blöße, ehe sich das norwegische Duo beim Stand von 5:4 inklusive des Deciding-Points drei laufende Satzbälle erspielte und bei der letzten Möglichkeit konsequent zupackte. Im zweiten Akt legte das australische Mixed-Doppel unter frenetischer Anfeuerung des Publikums mehre Schippen drauf und drehte das Geschehen erst einmal komplett. Nach einer schnellen 4:0-führung ließen sie ihre Gegner im weiteren Satz nur einmal anschreiben und stellten damit den Satzausgleich her. Auch im entscheidenden Match-Tiebreak nutzte das australische Team das Momentum und besiegelte mit dem 4:6, 6:1, 10:4 den finalen 2:1 Gesamterfolg für die Heimnation.

Hier die Ergebnisse vom United Cup 2026