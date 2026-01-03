WTA Brisbane: Treffen der Hard-Hitterinnen

Mit Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova und Elena Rybakina führen drei Spielerinnen die Setzliste des WTA-Tour-500-Turniers in Brisbane an, die keine Gefangenen nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 11:48 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova bei ihrem Paradeschlag

Einmal einen Ball so satt am Schläger haben wie Amanda Anisimova bei beinahe jeder Rückhand - das wär’s! Tatsächlich spielt die US-Amerikanerin, die 2025 zwei Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren (Wimbledon und US Open) erreicht hat ihren Paradeschlag mit einer Geschwindigkeit (und letztlich fast ohne Spin), dass die jeweiligen Gegnerinnen schon sehr gut zu Fuß müssen, um die Angriffe Anisimovas zu parieren.

Die zweite Option wäre natürlich: Einfach selbst das Tempo anziehen. Und da trifft es sich in der kommenden Woche in Brisbane ja gut, dass mit Aryna Sabalenka und Elena Rybakina zwei Spielerinnen aufschlagen werden, die mit Amanda Anisimova in Sachen „Hard Hitting“ auf Augenhöhe agieren.

Swiatek und Gauff beim United Cup

Es sollte ein richtig schönes Turnier werden, dieses 500er, den fast alle Fachkräfte der WTA, die nicht gerade beim United Cup beschäftigt sind (also Iga Swiatek, Coco gauff und Jasmine Paolini), haben genannt. So etwa Jessica Pegula und Madison Keys, Letztere ja in ein paar Tagen auch Titelverteidigerin bei den Australian Open.

Spannend wird aber auch zu beobachten sein, ob Mirra Andreeva ihre zuletzt verloren gegangene Form wieder finden wird. Oder ob sich der Aufwärtstrend von Linda Noskova weiter fortsetzt? Wie gesund ist Paula Badosa? Und auch: in welcher Verfassung kommt Karolina Pliskova zurück auf die Tour? Die Tschechin war in ihren besten Tagen in punkto Schlagtempo ja durchaus auch auf Augenhöhe mit etwa Elena Rybakina. Und ist somit in Brisbane 2026 bestens aufgehoben.

