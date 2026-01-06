United Cup: Australien schlägt Tschechien - Deutschland bangt

Australien hat durch einen 2:1-Erfolg über Tschechien den Gruppensieg und damit das Viertelfinale beim United Cup erreicht. Tschechien ist als bester Gruppenzweiter in Sydney ebenso weiter. Heißt damit auch: Deutschland ist so gut wie raus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 15:06 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur

Die deutschen Chancen auf ein Weiterkommen beim United Cup sind auf ein Minimum gesunken. Heimteam Australien darf dagegen vom Titel träumen. Zwar hatte zunächst Maja Joint gegen Barbora Krejcikova verloren (4:6, 1:6), auf Alex de Minaur war anschließend jedoch Verlass. Der Weltranglisten-Sechste gewann zunächst sein Einzel gegen Jakub Mensik mit 6:4, 6:1. Danach holte er an der Seite von Storm Hunter den entscheidenden Mixed-Punkt gegen Miriam Skoch and Dalibor Svrcina - 6:2, 6:3 hieß es dabei am Ende.

„Die Atmosphäre war unglaublich. Der Samstagabend war fantastisch, und heute Abend habt ihr wieder einmal alles gegeben“, sagte Hunter auf dem Platz. „Demon bringt Energie mit, er ist unter Druck so zuverlässig. Mit ihm an meiner Seite habe ich mich wirklich wohl und zuversichtlich gefühlt.“

Durch Krejcikovas Sieg hatte sich Tschechien jedoch ebenfalls bereits für die Endphase qualiziert. Denn: Neben den sechs Gruppensiegern kommen auch zwei Gruppenzweite weiter, jeweils ein Team pro Spielort (Perth und Sydney). Im Falle von Sydney: also Tschechien mit einer Matchbilanz von 4:2.

Deutschland muss auf Kantersieg von Niederlande hoffen

Heißt auch: Deutschland hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen als Gruppenzweiter. Und das trotz eines 3:0 anfänglich gegen die Niederlande (mit 6:0-Sätzen). Allerdings verlor man gestern mit 0:3 gegen Polen (1:6-Sätze).

Die einzige, fast verrückt klingende Chance: die Niederlande müsste gegen Polen mit 3:0 gewinnen. Dann könnte Deutschland noch als Gruppenerster abschließen, abhängig von den gewonnenen Sätzen und Spielen der drei Teams. Dank des Satzgewinns von Eva Lys gegen Iga Swiatek steht man in punkto gewonnenen Sätzen bei 7:6 (53,85 %). Sollte die Niederlande alle Matches in zwei Sätzen gewinnen, käme sie auf eine Quote von 50 Prozent; Polen stünde bei 46,15 Prozent.

Polen geht mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz jedoch als klarer Favorit in das Spiel in der Nacht zum Mittwoch.

In Gruppe A - Spielort Perth - hat sich indes neben Gruppensieger USA auch der Zweitplatzierte Argentinien für das Viertelfinale qualifiziert.

Zu den Gruppen beim United Cup