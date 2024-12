United Cup: Belinda Bencic führt die Schweiz zum Sieg gegen Frankreich

Mit einem 2:1-Erfolg gegen Frankreich startete das Team Schweiz mit Olympiasiegerin Belinda Bencic und Dominic Stricker in der Gruppe D in Sydney erfolgreich in den United Cup 2025.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 07:18 Uhr

© Getty Images Mit einer starken Vorstellung im Mixed fixierten Belinda Bencic und Dominic Stricker den Auftakt-Erfolg für die Schweiz.

Trotz schlechterer Weltranglistenposition war die Schweizerin Belinda Bencic als aktuelle Nr. 487 der Welt im Auftakt-Einzel gegen Chloe Paquet (WTA-Nr. 123) aus Frankreich die klare Favoritin. Im September kehrte die Olympiasiegerin von Tokio nach mehr als einjähriger Babypause beim ITF-Turnier in Hamburg wieder auf die Tour zurück und schaffte vor wenigen Wochen beim WTA-125er-Event in Frankreich ohne Satzverlust den Einzug ins Endspiel, wo sie der US-Amerikanerin Alycia Parks in drei Sätzen unterlegen war.

Nach ausgeglichenem Beginn, bei dem beide Spielerinnen ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag suchten, spielte die 27-jährige Bencic immer mehr ihre ganze Erfahrung aus vergangenen Team-Wettbewerben aus, schließlich triumphierte sie 2018 und 2019 in Australien an der Seite von Roger Federer beim Hopman Cup. Beim Stand von 3:3 gelang der ehemaligen Weltranglisten-4. das vorentscheidende Break und sicherte sich mit zwei weiteren Spielgewinnen den ersten Durchgang.

Im zweiten Akt war Bencic nicht mehr zu bremsen und stellte die Weichen mit einem schnellen 5:0-Vorsprung auf Sieg. Nach einem gehaltenen Aufschlagspiel ihrer Gegnerin servierte die Halbfinalistin der US Open 2019 das Match souverän aus und brachte das Schweizer Team mit dem 6:3, 6:1 nach 87 Minuten in Führung.

Stricker unterliegt Humbert

Ausgeglichen gestaltete sich lange Zeit das Herren-Einzel in der Ken Rosewall Arena zwischen Ugo Humbert aus Frankreich und dem Eidgenossen Dominic Stricker. Bei der einzigen Break-Chance im gesamten Auftakt-Durchgang packte der 26-jährige Humbert entschlossen zu und sicherte sich anschließend mit zwei souveränen Aufschlagspielen ohne Punktverlust den ersten Satz.

Im zweiten Akt erwischte der 22-jährige Stricker, der aufgrund einer längeren Verletzungspause aktuell nur an Position 300 klassiert ist, den besseren Start und baute den Gewinn der ersten drei Spiele zur 5:2-Führung aus. Dennoch ließ der Schweizer den Weltanglisten-14. im Duell der Linkshänder noch einmal in den Satz zurückkehren und musste bei einem vergebenen Satzball nach fünf hintereinander abgegebenen Spielen zum 3:6, 5:7 nach 72 Minuten den Ausgleich des französischen Teams hinnehmen.

Starke Vorstellung im Mixed

Im Mixed trafen Bencic und Stricker auf die Doppel-Spezialisten Edouard Roger-Vasselin und Elixane Lechemia. Im ersten Durchgang demonstrierte das Duo aus der Schweiz seine spielerische Stärke und überließ der französischen Paarung nur einen Spielgewinn. Im weiteren Verlauf spielte sich das routinierte Mixed-Doppel aus Frankreich immer besser in die Begegnung. Ohne Aufschlagverluste ging es in den Tiebreak, in dem Bencic/Stricker einen 1:3-Rückstand noch drehen und mit 6:1, 7:6 (4) triumphieren konnten.

Am morgigen Sonntag trifft die Auswahl aus der Schweiz im zweiten Gruppenspiel in Sydney auf Italien, das mit Jasmine Paolini und Flavio Cobolli antritt.

