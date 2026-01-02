United Cup: Doppel-Ass Errani erstmals offiziell in der Doppelrolle

Jetzt, da Sara Errani offiziell Teil des Coaching-Teams von Jasmine Paolini ist, kommt der Veteranin beim United Cup eine Doppelrolle zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 18:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das italienische United-Cup-Team in Sydney

Die italienische Mannschaft rund um Flavio Cobolli und Jasmine Paolini kann am morgigen Samstag noch einmal die Füße hochlegen - oder ihren Gegnern Frankreich und der Schweiz beim ersten Match der Gruppe C in Sydney zuschauen. Italien muss als klarer Favorit auf ein Weiterkommen gelten - denn Flavio Cobolli hat beim Finalturnier des Davis Cups in Bologna all seine Matches gewonnen. Und ist sowohl gegen Stan Wawrinka wie auch gegen Arthur Rinderknech vorne zu sehen.

Bei den Frauen gilt dasselbe für Jasmine Paolini gegen Leolia Jeanjean. Die Begegnung mit Belinda Bencic dagegen sollte ausgeglichen verlaufen. Aber vielleicht bekommt Paolini ja gerade von jener Person die entscheidenden taktischen Hinweise, mit der sie in den vergangenen Jahren so erfolgreich Doppel gespielt hat: von Sara Errani nämlich, die ja seit ein paar Tagen offiziell zum Betreuerstab von Paolini gehört.

Errani im Mixed immer eine Option

Allerdings wird sich zur jüngeren Vergangenheit gar nicht so viel ändern: denn Errani war ohnehin bei fast jedem Match von Paolini in der Box. Jetzt aber hat die Veteranin eben offiziell eine Doppel-Rolle. Und könnte mit Partner Andrea Vavassori auch zum Zünglein an der Waage werden - sollte nämlich die Entscheidung in einem der kommenden Matches im Mixed-Doppel fallen.

Zunächst aber soll Sara Errani ja dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt, sondern dass Italien nach den beiden Einzeln mit 2:0 führt - indem sie Jasmine Paolini zum Sieg coacht. Die wiederum hält große Stücke auf ihre Doppelpartnerin: „Sara versteht den Tennissport durch und durch und kann unserem Team wirklich helfen, besser zu performen.“ Um aber auch anzufügen: „Aber wir haben eh schon im letzten Jahr angefangen.“

