United Cup: Finale! Polen revanchiert sich an den USA!

Die polnische Mannschaft hat beim United Cup 2026 in Sydney Titelverteidiger USA im Halbfinale besiegt. Im vergangenen Jahr gab es diese Begegnung im Endspiel - mit umgekehrtem Ergebnis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 14:48 Uhr

© Getty Images Jan Zielinski und Katarzyna Kawa haben Polen ins Finale des United Cups 2026 gebracht

Was für ein starkes zweites Halbfinale beim United Cup 2026 - und dabei war das erste zwischen der Schweiz und Belgien schon nicht übel! Und nachdem sich die Eidgenossen im Mixed-Doppel durchgesetzt hatten, taten es ihnen Team Polen gleich.

Aber der Reihe nach.

Hubert Hurkacz hatte die Festspiele mit einem 7:6 (1) und 7:6 (2) gegen Taylor Fritz eröffnet. Danach hatte es Iga Swiatek in der Hand, ihre Mannschaft ins Endspiel zu bringen. Swiatek musste sich einer bestens aufgelegten Coco Gauff aber mit 4:6 und 2:6 überraschend deutlich geschlagen geben.

Hurkacz gegen Wawrinka Favorit

Aber wieder war auf Jan Zielinski und Partnerin Katarzyna Kawa Verlass. Die beiden gewannen gegen Coco Gauff und Christian Harrison mit 7:6 (5) und 7:6 (3). Dabei hatten die Amerikaner im zweiten Durchgang zweimal auf den Satzausgleich serviert.

Und so kommt es morgen also zum Treffen mit den Schweizern. Mit offenem Ausgang. Hubert Hurkacz ist nach den bislang gezeigten Leistungen gegen Stan Wawrinka wohl zu favorisieren, in der Partie zwischen Belinda Bencic und Iga Swiatek ist wohl alles offen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn auch die Entscheidung über die Sieger im United Cup 2026 im Doppel fallen würde