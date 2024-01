United Cup: Frankreich siegt- Deutschland Gruppenzweiter

Carolina Garcia sicherte den Viertelfinalseinzug Frankreichs mit einem 6:4, 5:7 und 6:4 Sieg über die Italienerin Jasmine Paolini.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 07:56 Uhr

© Getty Images

Zuvor hatte Adrian Mannarino 6:4 6:4 gegen den Italiener Lorenzo Sonego gewinnen können und somit Frankreich den Gruppensieg ein Stück näher gebracht. Nach dem Sieg von Garcia führte das französische Team somit 2:0 und konnte sich damit noch vor dem Mixed-Doppel den Sieg der Gruppe D sichern. Am 04.01 trifft Frankreich dann auf den Sieger der Gruppe F, Norwegen. Der Sieg Frankreichs bedeutet auch die Zweitplatzierung Deutschlands. Die einzige Chance doch noch ins Viertelfinale einzuziehen wäre ein Platz als "Best-runner-Up".

Garcia dreht ihr Match zum entscheidenden Sieg

Das letzte Match der beiden Spielerinnen ging auch über drei Sätze, wobei dort noch die Italienerin gewann. Heute gelang Garcia der Sieg. Die Nummer 20 der Weltrangsliste servierte 11 Asse und konnte insgesamt fünfmal den Aufschlag ihrer Gegnerin brechen.

Mannaorino konnte sich ebenfalls den Sieg sichern, obowhl die letzten 9 Partien der Italiener Sonego für sich entscheiden konnte. "Es ist immer ein schwieriges Match mit ihm und im zweiten Satz hatte ich das Gefühl, dass es so oder so ausgehe könnte", wie der Franzose nach dem Spiel sagte. Mannarino spielte letztes Jahr eine grandiose Saison und greift nun mit 35 Jahren auch dieses Jahr wieder an.

Mit dem Sieg Frankreichs ist Deutschland nur Gruppenzweiter und kann sich nicht mehr direkt für das Viertelfinale qualifizieren.