United Cup: Kann Soloartist Novak Djokovic den Weg bis zum Ende gehen?

Wie so oft hängt ein serbischer Erfolg fast ausschließlich von Novak Djokovic ab. Und dabei auch und vor allem von dessen Meisterschaft im Doppel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 08:04 Uhr

© Getty Images Über den Leader im Team Serbien gibt es keine Zweifel

Sollten Polen und Serbien im Rahmen des United Cups 2023 aufeinandertreffen, dann spricht ganz viel dafür, dass es nach den beiden Einzelmatches ein auch in der Höhe verdientes 1:1 geben wird. Wenig bis nichts deutet darauf hin, dass Hubert Hurkacz gegen Novak Djokovic reüssieren könnte (Djokovic führt im Head-to-Head mit 7:0-Siegen). Noch unwahrscheinlicher, so dies mathematisch überhaupt darstellbar ist, wäre allerdings ein Sieg von Olga Danilovic gegen Iga Swiatek.

Womit das gemischte Doppel entscheiden müsste. Und da haben Hurkacz und Swiatek gegen Alejandro Davidovich Fokina und Sara Sorribes Tormo, die jedwedem Nasenbohrertum unverdächtig sind, ja gezeigt, wozu sind imstande sind: nämlich zu einem doppelten Bagel. Aber das kann Novak Djokovic im Fall der Fälle nicht entmutigen. Denn wie schon in den meisten Davis-Cup-Partien läuft es bei Serbien eben auch beim United Cup darauf hinaus, dass der Weltranglisten-Erste zwei Punkte holt.

Djokovic verliert in Málaga gegen Sinner

Wobei bei der Finalrunde im November 2023 in Málaga eine Ausnahme diese Regel bestätigt hat: Da sorgte Miomir Kecmanovic gegen Italien nämlich endlich einmal für eine 1:0-Führung. Und die ließ sich Djokovic von Jannik Sinner aus der Hand nehmen. Das Doppel ging dann an die wie entfesselt aufspielenden Italiener.

Worauf kommt es also beim United Cup an, gerade in der entscheidenden Phase? Ein Team wie jenes aus Polen hat wohl viele Trümpfe in der Hand. Aber gerade das Beispiel der Titelverteidiger aus den USA hat gezeigt, dass auch eine mit zwei SpitzenspielerInnen besetzte Mannschaft scheitern kann. Ja, eigentlich hatten die Amerikaner mit Rajeev Ram ja noch eine dritte sichere Bank. Die dann an der Seite von Jessica Pegula gegen ein, ja, entfesselt aufspielendes australisches Doppel doch verlor.

Worin wahrscheinlich auch die Hoffnung von Novak Djokovic liegt: Dass er im Paarlauf zur Einzelform aufläuft. Und dass Olga Danilovic den spielerischen tag ihres Lebens hat, wenn es wirklich darauf ankommt.