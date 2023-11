United Cup: Kerber und Zverev starten am 30., Djokovic mit der Silvestereinlage

Der Spielplan für die zweite Ausgabe des United Cups in Sydney und Perth steht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2023, 14:25 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber und Alexander Zverev werden am 30. Dezember 2023 gemeinsam in Sydney einlaufen

Mindestens eines muss man den Veranstaltern des United Cups, der in seiner zweiten Auflage ab dem 29. Dezember 2023 in Perth und Sydney ausgetragen wird, lassen: An Informationen über die Auftritte der Stars mangelt es wirklich nicht. Und so lässt sich also schon seit ein paar Tagen einsehen, wann denn wer zum Schläger greifen wird.

Aus deutscher Sicht natürlich besonders spannend: Angelique Kerber. Die dreimalige Major-Siegerin tritt ja mit Alexander Zverev an, die beiden spielen zunächst am 30. Dezember gegen Italien und am 1. Januar gegen Frankreich, jeweils in Sydney. Kerber wird ihr Comeback nach Babypause gegen Jasmine Paolini geben, Zverev trifft zum Saisonauftakt auf Lorenzo Sonego.

Titelverteidger USA gegen Kanada

Die Silverstereinlage bleibt Novak Djokovic und seiner serbischen Partnerin Olga Danilovic vorbehalten. Für die beiden geht es in der Night Session am 31. Dezember gegen China. Djokovic wird als klarer Favorit auf Zhizhen Zhang treffen, Danilovic ist gegen Qinwen Zheng ebenso klare Außenseiterin.

Ganz allgemein ist der Ausgang aber offen: Polen etwa spielt mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz - da muss sich wohl jeder Gegner anschnallen. Griechenland bietet mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari zwei Top-Ten-SpielerInnen auf. Und Vorjahressieger USA bietet Jessica Pegula und Taylor Fritz auf. Was in der Gruppe mit Kanada und damit Leylah Fernandez und Félix Auger-Aliassime eine spannende Konstellation ergeben könnte.