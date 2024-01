Australian Open live: Alex de Minaur vs. Flavio Cobolli im Livestream und Liveticker

Alex de Minaurtrifft in der dritten Runde der Australian Open aufFlavio Cobolli. Das Match gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im Livestream bei discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 06:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alex de Minaur und Flavio Cobolli spielen um den Einzug ins Achtelfinale.

Alex de Minaur und Qualifikant Flavio Cobolli treffen in Runde drei der Australian Open aufeinander. Klarer Favorit ist Lokalmatador de Minaur, der jüngst zum ersten Mal in der Karriere in die Top10 vorrückte.

Eine driekte Bilanz liegt nicht vor. Beide Spieler treffen zum ersten Mal aufeinander.

De Minaur vs. Cobolli - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alex de Minaur und Flavio Cobolli gibt es ab 09:00 Uhr MEZ live im Livestream bei discovery+.