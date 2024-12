United Cup live: Alexander Zverev vs. Thiago Monteiro im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im zweiten Match des ersten Gruppenspiels beim United Cup auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Das Spiel beginnt ab ca. 4:10 Uhr MEZ.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 21:58 Uhr

Es ist der erste Auftritt des Alexander Zverev in der neuen Tennissaison. Als Weltranglistenzweiter reiste der Hamburger als bester Spieler des Events an und steht nun zum Auftakt des United Cups vor einer sehr lösbaren Aufgabe, wenn auch Mannschaftsturniere bekanntermaßen ihre eigenen Regeln haben.

Zwischen Zverevs erstem brasilianischen Gruppengegner Monteiro und dem deutschen Titelverteidiger liegen 107 Ranglistenplätze. Die beiden Spieler standen sich bereits zweimal auf der ATP-Tour gegenüber, wobei Zverev beide Begegnungen in zwei Sätzen für sich entschied.

In der Gruppe E, bestehend aus China, Deutschland und Brasilien, konnte China bereits am Freitag mit einem Sieg gegen Brasilien die Gruppenführung übernehmen. Thiago Monteiro unterlag der chinesischen Nummer Eins Zhizhen Zhang in zwei klaren Sätzen.

Zverev vs. Monteiro - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Thiago Monteirogibt es ab ca. 4:10 Uhr MEZ live im Livestream bei TennisTV.com und Sky.