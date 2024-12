United Cup live: Laura Siegemund vs. Xinyu Gao im Livestream und Liveticker

Laura Siegemund trifft im zweiten deutschen Gruppenspiel beim United Cup in Perth auf die Chinesin Xinyu Gao. Das Match gibt es ab ca. 11:30 Uhr MEZ in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 20:19 Uhr

© Getty Images

Deutschland trifft in der RAC Arena in Perth im direkten Duell um Platz 1 in der Gruppe E auf China. Beide Team setzten sich im bisherigen Turnierverlauf jeweils mit 3:0 gegen Brasilien durch. Im Dameneinzel sieht sich DTB-Spielerin Laura Siegemund der Chinesin Xinyu Gao gegenüber.

Beide Spielerinnen schafften gegen Brasilien im Einzel gegen Beatriz Haddad Maia, die auf Weltranglisten-Position 17 geführt ist, jeweils in drei Sätzen die Überraschung. Gao siegte als Nr. 175 im Ranking, Siegemund setzte sich als Nr. 80 der Welt durch. Auf der Tour standen sich die beiden Spielerinnen bislang noch nicht gegenüber.

Siegemund vs. Gao - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Laura Siegemund und Xinyu Gao gibt es ab ca. 11:30 Uhr MEZ im Livestream bei TennisTV und WOW, sowie im TV bei Sky.