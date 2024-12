United Cup: Siegemund und Pütz sorgen für 3:0 Sieg gegen Brasilien

Laura Siegemund punktete gegen Brasilien im United Cup doppelt. Zusammen mit Tim Pütz sicherte sich das Deutsche Team den 3:0-Sieg im ersten Gruppenmatch in Perth.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 10:32 Uhr

© Getty Images

Nach dem Drei-Satz-Sieg von Laura Siegemund und dem souveränen Matchgewinn durch Alexander Zverev konnte das deutsche Team entspannt in das letzte Spiel starten – der Gesamtsieg des Titelverteidigers war geglückt. Im Mixed-Doppel setzte Zverev aufgrund eines leichten Ellbogenleidens aus und Tim Pütz nahm den Platz an Laura Siegemunds Seite ein. Das beide Doppel und/oder Mixed-Grand-Slam-Sieger exzellente Doppelspieler sind, steht außer Frage. Nur standen die beiden deutschen Talente noch nicht zu oft gemeinsam auf dem Platz und brauchten daher verständlicherweise Zeit, um als Team in das Match zu finden.

Zusätzlich war es einfach nicht der ideale Tennistag für Pütz. Dem 37-Jährigen unterliefen ein paar ungezwungene Fehler und sein Aufschlag ließ ihn zwischendurch im Stich. Die sonst so gewohnte Konstanz von Pütz blieb aus. Das brasilianische Team bestehend aus Rafael Matos und Carolina Alves spielte gleichzeitig höchst offensiv und nutzte die Schwächen des deutschen Duos optimal aus. Laura Siegemund blieb aber fokussiert und servierte äußerst stabil. Trotz der 17 Unforced Errors schaffte es das deutsche Team, durch schlau platzierte Bälle, drei Satzbälle abzuwehren und den eigenen vierten Satzball zum 10:8 im Satztiebreak zu verwandeln.

Morgen gegen Gruppenersten China

Das stark auftretenden brasilianische Duo gab keinesfalls auf und sicherte sich die 2:0-Führung des zweiten Satzes. Dank einer Regenpause musste das Match unterbrochen werden - für Team Deutschland war das die benötigte Pause. Pütz und Siegemund kämpften sich durch und der Frankfurter verwandelte mit einem genialen Vorhand-Winner den ersten Matchball.

Im morgigen Match um den Gruppensieg trifft das chinesische Team auf die deutsche Mannschaft. Beide Teams gewannen mit 3:0 gegen Brasilien.