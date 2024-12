United Cup: Zverev und Siegemund machen Sieg gegen Brasilien klar

Dank der Einzelsiege durch Laura Siegemund und Alexander Zverev hat das deutsche Team ihren ersten Gruppengewinn im United Cup in Perth sicher. Ob es auch für die Führung der Gruppe E reicht, entscheidet sich im anschließenden Mixed-Doppel.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 08:36 Uhr

Alexander Zverev wurde seiner Favoritenrolle gerecht und verbuchte den insgesamt dritten Sieg gegen seinen brasilianischen Gegner Thiago Monteiro. Mit Papa Alexander Zverev Senior auf der Bank startete der Weltranglistenzweite in die erste Partie der neuen Saison. Und der längere Aufenthalt in Australien scheint dem Hamburger gut getan zu haben. Zverev wirkte im gesamten Match sehr ausgeglichen, selbstbewusst, extrem fit und punktete immer wieder mit seinem starken Aufschlag.

Obwohl der Weltranglisten-109. aus Brasilien einen wirklich souveränen Auftritt hinlegte, war Zverev zu stark und nie in Gefahr, das Match aus den Händen zu geben. Der erste Satz ging mit 6:4 an den Deutschen und auch in der zweiten Runde entschied ein frühes Break den Satzgewinn zum 6:4.

Im Mixed-Doppel darf Zverev pausieren. An der Seite von Laura Siegemund wird Nitto-ATP-Finals-Doppel-Gewinner Tim Pütz aufschlagen.