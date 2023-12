United Cup live: Novak Djokovic vs. Zhizhen Zhang im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt heute beim United Cup in Perth gegen Zhizhen Zhang. Das Match gibt es ab 10 Uhr MEZ live im Livestream bei TennisTv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 09:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft zum ersten Mal auf Zhizhen Zhang

Novak Djokovic steigt also noch im alten Jahr in die Tennissaison 2024 ein. Dabei kommt es beim United Cup zum Treffen mit der chinesischen Nummer eins Zhizhen Zhang. Der wiederum hat sich bereits um zwei Punkte beim 3:0 gegen die Tschechische Republik verdient gemacht: Im Einzel gegen Jiri Lehecka und im Doppel an der Seite von Qinwen Zheng.

Refernzen für diese Partie gibt es nicht. Es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Zhang werden.

Djokovic vs. Zhang - hier gibt es einen Livestream

