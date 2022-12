United Cup: Meilenstein für den Post-Pandemie-Meister

Kein Spieler hat nach der Corona-Pause im Sommer 2020 mehr professionelle Tennismatches gewonnen als Stefanos Tsitsipas. Der Erfolg gegen Grigor Dimitrov am ersten tag des United Cups war dazu ein ganz besonderer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2022, 13:17 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat den Vierteltausender voll

Die absolut sicherste Wette im internationalen Tennissport für die Saison 2023 wurde schon vor dem Jahreswechsel eingelöst: Denn mit seinem dramatischen Drei-Satz-Sieg gegen Grigor Dimitrov am ersten Tag des United Cups in Australien hält Stefanos Tsitsipas nunmehr bei 250 Matcherfolgen in seiner Karriere. Haken dran.

Das auch ästhetisch wertvolle 4:6, 6:2 und 7:6 (4) gegen Dimitrov bescherte dem 24-jährigen Athener nämlich auch den 133. Sieg, seit der Tenniszirkus nach der Corona-Pause im Sommer 2020 seinen Betrieb wieder aufgenommen hat. Tsitsipas führt diese Wertung vor einem anderen Vielspieler an: Andrey Rublev, der bei 130 hält. Danach folgen Daniil Medvedev mit 128, Novak Djokovic mit 120 und Casper Ruud mit 119.

Djokovic gewinnt vier Majors

Gerade Djokovic hat allerdings aus bekannten Gründen deutlich weniger Möglichkeiten gehabt, seine Meisterschaft wie gewohnt unter Beweis zu stellen. Sonst würde Nole in der Post-Covid-Tabelle wohl haushoch führen. Wobei Djokovic ganz andere Dinge wichtiger sind als Statistiken dieser Art. Denn nach dem Wiedereinstig 2020 hat der Serbe vier Major-Titel geholt (2021 bei den Australian Open, in Roland Garros und in Wimbledon, im Jahr darauf noch einen in London).

Stefanos Tsitsipas wartet dagegen noch auf den ganz großen Coup. Da können auch die beiden Championate in Monte-Carlo, die er 2021 und 2022 gewonnen hat, nicht mithalten.