United Cup: Polen holt im dritten (Final-)Anlauf den Titel

Polen hat das Endspiel des United Cups 2026 gegen die Schweiz mit 2:1 gewonnen. Jan Zielinski und Katarzyna Kawa gewannen das entscheidende Doppel gegen Belinda Bencic und Jakub Paul sicher mit 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 14:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Katarzyna Kawa und Jan Zielinski haben für Polen den Sieg gesichert

Katarzyna Kawa und Jan Zieliński haben erneut geliefert! Das polnische Doppel besiegte im entscheidenden Match Belinda Bencic und Jakub Paul mit 6:4 und 6:3 und bescherte Polen damit den erstmaligen Sieg beim United Cup. Im vergangenen Jahr gab es eine Finalniederlage gegen die USA, 2024 erwies sich das deutsche Team als zu stark.

Dabei war die Schweiz durch ein 3:6, 6:0 und 6:3 von Belinda Bencic gegen Iga Swiatek in Führung gegangen. Für Swiatek war es die zweite Pleite in Folge, gestern hatte sie gegen Coco Gauff verloren.

Danach besorgte Hubert Hurkacz, der vier seiner fünf Einzel beim United Cup 2026 gewinnen konnte, mit einem 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Stan Wawrinka für den Ausgleich sorgte. Und später gemeinsam mit Swiatek von der polnischen Bank aus den Sieg von Kawa und Zielinski bejubeln durfte.

Als Titelverteidiger waren ja die USA gestartet. Coco Gauff und Taylor Fritz mussten sich im Halbfinale aber den Polen geschlagen geben. Deutschland mit Alexander Zverev und Eva Lys war schon in der Gruppenphase ausgeschieden.