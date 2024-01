United Cup: Polen mit Sieg gegen Spanien zum Gruppensieg

Mit Siegen im Einzel und Mixed führte die Weltranglistenerste Iga Swiatek Polen in Perth zum 2:1-Erfolg gegen Spanien und steht mit ihrem Team als Gruppensieger im Viertelfinale des United Cups.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 08:37 Uhr

© Getty Images Das polnische Team wurde ihrer Favoritenrolle in der Gruppe A gerecht.

Davidovich Fokina ringt Hurkacz nieder

Im ersten Match des Tages traf Hubert Hurkacz auf Alejandro Davidovich Fokina. Von den bisherigen fünf Begegnungen konnte der Spanier drei für sich entscheiden, darunter das spektakuläre Fünfsatz-Match in der Auftaktrunde von Wimbledon 2022.

Nach lange ausgeglichenem Beginn erspielte sich Hurkacz im achten Game die ersten beiden Break-Chancen im Match, wovon er die zweite verwerten konnte. Anschließend verwandelte der polnische Weltranglisten-9. bei eigenem Service seine dritte Möglichkeit zum Satzgewinn.

Im zweiten Akt drehte Davidovich Fokina beim Stand von 1:1 auf und sicherte sich vier Spiele in Folge. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung durch Hurkacz mit zwei Spiel-Gewinnen hintereinander servierte der Weltranglisten-26- aus Spanien souverän zum Satzgleichstand aus.

Die Vorentscheidung im dritten Satz fiel im siebten Spiel, in dem Davidovich Fokina das einzige Break gelang und dieses mit einem glatten Aufschlagspiel zum 3:6, 6:3, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden Spielzeit transportierte.

Swiatek schlägt Sorribes Tormo

Klar favorisiert war die Weltranglistenerste Iga Swiatek in ihrer Einzel-Partie gegen Sara Soribes Tormo. Zwar musste die 22-jährige Polin zu Beginn in ihrem zweiten und dritten Aufschlagspiel je zwei Breakchancen gegen ihre spanische Gegnerin abwehren, dennoch setzte sich die amtierende WTA-Weltmeisterin in 88 Minuten deutlich mit 6:2, 6:1 durch.

Klare Angelegenheit im Mixed

Im entscheidenden Mixed-Doppel spielte das polnische Duo, das bislang bei allen gemeinsamen United-Cup-Starts ungeschlagen ist, seine größere Erfahrung aus. Gegen Alejandro Davidovich Fokina und Sara Sorribes Tormo diktierten Hubert Hurkacz und Iga Swiatek die Begegnung von Beginn an und triumphierten nach 44 Minuten mit 6:0, 6:0.

