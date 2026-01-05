United Cup: Sakkari schlägt Raducanu und feiert griechischen Gruppensieg

Maria Sakkari hat das griechische Team gegen Emma Raducanu zum zweiten Sieg gegen Großbritannien geführt. Gegen die Britin siegte die griechische Nummer eins bei den Frauen 6:3, 3:6, 6:1 und buchte mit Teamkollege Stefanos Tsitsipas, der zuvor ebenfalls siegte, das Viertelfinale für den diesjährigen United Cup.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 16:56 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari führte das griechische Team erneut zum Sieg.

Stefanos Tsitsipas legte zunächst erfolgreich vor. Nach verlorenem ersten Satz gegen Billy Harris konnte sich der zuletzt oft enttäuschende Grieche mit dem zweiten Durchgang steigern. 4:6, 6:1, 7:6(4) siegte Tsitsipas nach einem Krimi im dritten Satz und fuhr damit seinen zweiten Sieg im zweiten Einzel beim diesjährigen United Cup ein.

So hatte Maria Sakkari erneut die Chance nach zwei gespielten Einzeln auf Sieg für das griechische Team zu stellen. Nach der erfolgreichen Satzführung, folgte zunächst kurze Ernüchterung. Gegnerin Emma Raducanu erkämpfte sich den Ausgleich, konnte im finalen dritten Durchgang dann jedoch das Tempo der Griechin nicht mehr mitgehen. Mit zwei aufeinanderfolgenden Breaks flog Sakkari zum Sieg und krönt das griechischeTeam damit zum Gruppensieger vor Großbritannien. Das britische Team siegte zuvor ebenfalls gegen den Gruppenletzten Japan.

Griechen mit Chance auf perfekte Vorrunde

Das abschließende Mixed hat damit nur noch einen statistischen Charakter. Für Griechenland würde ein Sieg im gemischten Doppel bedeuten, dass alle sechs Vorrundenmatches erfolgreich verlaufen sind. Dieses Kunststück gelang keinem Team in diesem Jahr in der wetaustralischen Metropole Perth, wo drei der sechs Gruppen des United Cups beheimatet sind.

In den beiden weiteren Vorrundengruppen in Perth haben sich die USA und die Schweiz ebenfalls mit zwei Siegen durchgesetzt und damit das Ticket für die Runde der letzten acht Teams vorzeitig sicher.