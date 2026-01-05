Nach Niederlage gegen Iga Swiatek: Eva Lys trägt einen kleinen Sieg davon

Eva Lys unterlag beim United Cup in Sydney gegen Iga Swiatek nach guter Leistung in drei Sätzen. Das Ergebnis war am Ende enttäuschend, doch die Vorstellung dürfte einiges an Selbstvertrauen beschert haben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 15:17 Uhr

© Getty Images Eva Lys unterlag gegen Iga Swiatek in drei engen Sätzen.

Eva Lys hat mit dem deutschen Team den Vergleich beim United Cup deutlich 0:3 verloren. Doch mit ihrem Auftritt gegen Iga Swiatek hat die Hamburgerin ein Statement abgegeben und geht zumindest mental als eine kleine Siegerin aus dem Tag hervor.

Vor allem im ersten Satz wusste Eva Lys gegen die langjährige Weltranglistenerste zu brillieren. Zur Belohnung holte sich die 23-Jährige die zwischenzeitliche Satzführung und bekam nach der knappen Dreisatzniederlage von ihrer Gegnerin öffentlich ein Lob zugesprochen. Das dürfte der aktuell besten deutschen Spielerin zunächst ncht geschmeckt haben, hat jedoch einen Mehrwert.

Eva Lys tankt Selbstvertrauen trotz Niederlage

Auch wenn die Weltranglisten-39. Am Ende als unterlegene Akteurin vom Court gehen musste, so dürfte das Selbstvertrauen trotzdem einen großen Schub bekommen haben. Eine Vorstellung auf Augenhöhe mit streckenweiser Überlegenheit gegen eine der besten Spielerinnen der Welt sind Erlebnisse, die vor allem zum Saisonauftakt den richtigen Schub geben können.

Eva Lys und die deutsche Equipe müssen nach der klaren Niederlage gegen Polen nun auf den Ausgang zwischen dem heutigen Gegner und den Niederlanden warten. Mit etwas Glück gelingt der Einzug in das Viertelfinale und Eva Lys darf weiterhin beim United Cup am eigenen Selbstvertrauen schrauben.