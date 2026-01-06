United Cup: Italien siegt - und ist trotzdem raus

Trotz eines 2:1-Erfolgs über Frankreich ist Italien beim United Cup 2025 ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 11:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini

Arthur Rinderknech wehrte dabei im Einzel gegen Flavio Cobolli zwei Matchbälle ab und gewann am Ende mit 6:7 (4), 7:6 (5) und 7:5. Letztlich aber auch das bedeutungslos: Sowohl Frankreich als auch Italien haben keine Chance mehr aufs Viertelfinale.

Gruppenerster in Gruppe C ist die Schweiz nach zwei Siegen gegen Frankreich und Italien.

Jasmine Paolini holte im Anschluss einen 6:2, 6:3-Erfolg gegen Leolia Jeanjean und feierte damit ihren ersten Saisonsieg. “Wir haben zwar die Gruppenphase nicht überstanden, aber unser Bestes gegeben”, so die Italienerin. Weitermachen, weiterkämpfen, so das Motto, “das ist der richtige Weg, diesen Wettbewerb zu beenden.”

Den 2:1-Erfolg sicherten am Ende Sara Errani und Andrea Vavassori mit einem 7:6 (6), 7:6 (6)-Erfolg über das Duo Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah. Italien ist damit zwar Gruppenzweiter, wird aber mit einer 3:3-Matchbilanz nicht zu den beiden besten Zweiten der sechs Gruppen gehören, um das Viertelfinale zu erreichen.