WTA Brisbane: Sabalenka rauscht durch Runde 2

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat beim WTA-Turnier in Brisbane einen famosen Start ins Jahr 2026 hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 07:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka

Nur ein Spiel gab Sabalenka zum Auftakt ab, 6:0, 6:1 hieß es nach nur 47 Minuten Spielzeit gegen die Spanierin Cristina Bucsa. Sabalenka trifft im Achtelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Sorana Cirstea und Jelena Ostapenko. In Runde 1 hatte sie ein Freilos gehabt.

Sabalenka ist in Brisbane die Titelverteidigerin, 2025 hatte sie im Finale gegen Polina Kudermetova gewonnen.

Ebenfalls weiter ist Australian-Open-Siegerin Madison Keys nach einem 6:4, 6:3 gegen Landsfrau McCartney Kessler. Keys trifft nun auf Diana Shnaider, die Anastasia Potapova beim 6:1, 6:3 wenig Chancen ließ.

Bereits am Montag war Tatjana Maria ausgeschieden: Die Deutsche unterlag Lokalmatadorin Emerson Jones mit 3:6, 3:6.

Zum Einzel-Draw in Brisbane