WTA Brisbane: Sabalenka rauscht durch Runde 2
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat beim WTA-Turnier in Brisbane einen famosen Start ins Jahr 2026 hingelegt.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 07:03 Uhr
Nur ein Spiel gab Sabalenka zum Auftakt ab, 6:0, 6:1 hieß es nach nur 47 Minuten Spielzeit gegen die Spanierin Cristina Bucsa. Sabalenka trifft im Achtelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Sorana Cirstea und Jelena Ostapenko. In Runde 1 hatte sie ein Freilos gehabt.
Sabalenka ist in Brisbane die Titelverteidigerin, 2025 hatte sie im Finale gegen Polina Kudermetova gewonnen.
Ebenfalls weiter ist Australian-Open-Siegerin Madison Keys nach einem 6:4, 6:3 gegen Landsfrau McCartney Kessler. Keys trifft nun auf Diana Shnaider, die Anastasia Potapova beim 6:1, 6:3 wenig Chancen ließ.
Bereits am Montag war Tatjana Maria ausgeschieden: Die Deutsche unterlag Lokalmatadorin Emerson Jones mit 3:6, 3:6.
