United Cup: Serbien siegt kurz vor dem Jahreswechsel

Novak Djokovic und Olga Danilovic haben Serbien beim United Cup in Perth einen 2:1-Erfolg gegen China beschert. Und das wenige Minuten vor dem Jahreswechsel in Australien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 17:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Olga Danilovic und Novak Djokovic am Sonntag in Perth

Exakt acht Minuten bevor sich das Jahr 2023 in Perth seinem Ende zuneigte, nahmen Novak Djokovic und Olga Danilovic die Gratulationen von Qinwen Zheng und Zhizhen Zhang entgegen. Um 23:52 Uhr Ortszeit stand nämlich fest, dass Serbien mit dem 6:4, 1:6 und 10:6 im gemischten Doppel die Partie gegen China beim United Cup mit 2:1 für sich entschieden hatte. Zuvor hatte Djokovic sein Einzel gegen Zhang ebenso souverän gewonnen wie Zheng das ihre gegen Danilovic.

Serbien kann damit mit einem Erfolg gegen die Tschechische Republik einen Viertelfinalplatz klar machen. Aber auch für das chinesische Team stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Schließlich steigt sowohl in Perth wie auch in Sydney ein Gruppenzweiter auf. Nämlich der mit der besten Bilanz. Und da steht China mit nach dem 3:0 gegen Tschechien und dem heutigen Matchgewinn von Zheng nicht schlecht da.

Die beiden anderen Länderkämpfe am Silvestertag wurden ebenfalls erst im Doppel entschieden. Und so bezwang Kanada in Sydney Chile ebenso mit 2:1 wie die USA in Perth die Auswahl Großbritanniens.