United-Cup-Siegerinnen Siegemund und Maria meistern Auftakthürde

Laura Siegemund und Tatjana Maria sind nach dem Erfolg mit dem deutschen Team beim United Cup erfolgreich in ihre WTA-Turniere gestartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 06:02 Uhr

© Getty Images Mit einer starken kämpferischen Leistung drehte Laura Siegemund ihr Auftaktmatch in Adelaide.

Siegemund kämpft sich durch

Beim WTA-500-Turnier in Adelaide hatte Laura Siegemund mit der an Nr. 7 gesetzten Liudmilla Samsonova zum Auftakt eine schwere Aufgabe. Nachdem die 35-jährige den ausgeglichenen ersten Durchgang in einem deutlichen Tiebreak abgeben musste, schaffte sie trotz frühem Break-Rückstand im zweiten Durchgang noch den Satzausgleich. Auch im dritten Satz musste die WTA-Doppel-Weltmeisterin mit jeweiligem Break zum 0:2 und 2:4 dem Rückstand hinterherlaufen, drehte mit ihrer Kampfkraft aber noch die Partie zum 6:7 (1), 6:4, 6:4-Erfolg nach knapp drei Stunden Spielzeit.

Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-89. aus Metzingen auf die Rumänin Ana Bogdan, die sich mit 6:3, 6:4 gegen Katie Boulter aus Großbritannien behaupten konnte.

Maria profitiert von Aufgabe

Deutlich schneller war der Arbeitstag für Tatjana Maria beendet. Als Nr. 9 der Setzliste traf die 36-jährige in der Auftaktrunde des WTA-250-Turniers im tasmanischen Hobart auf die Argentinierin Nadia Podoroska, die noch als Lucky Loserin ins Hauptfeld nachgerückt war. Im ersten Durchgang ließ die Bad Saulgauerin ihre Gegnerin nur einmal bei eigenem Aufschlag anschreiben, ehe sie sich den ersten Satz deutlich sichern konnte. Auch im zweiten Akt legte Maria gleich mit einem Break im ersten Spiel los und transportierte diesen Vorsprung zu einer 4:2-Führung. Nachdem Podoroska mit eigenem Aufschlag noch einmal verkürzen konnte, musste sie das Match nach 69 Minuten beim Stand von 6:1, 4:3 für die Deutsche aufgeben.

In der Runde der letzten 16 sieht sich die Nr. 42 im WTA-Ranking mit Viktoriya Tomova der nächsten Lucky Loserin gegenüber. Die Bulgarin siegte gegen Martina Trevisan aus Italien mit 6:3, 6:3.

