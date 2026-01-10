United Cup: Team Schweiz steht nach Sieg über Belgien im Finale

Beim United Cup in Sydney steht der erste Finalist fest. Die Schweiz setzte sich in einem hochspannenden Contest gegen Belgien durch und wartet nun im Endspiel auf den Sieger zwischen den USA und Polen. Belinda Bencic und Jakub Paul gewannen das entscheidende Mixed-Doppel gegen Zizou Bergs und Elise Mertens mit 6:3, 0:6 und 10:5.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 08:00 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic präsentiert sich beim United Cup in Topform.

Bereits das Auftakt-Einzel zwischen Belinda Bencic und Elise Mertens avancierte zu einem wahren Thriller. Die Schweizerin entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich, doch die Belgierin konterte zum Satzausgleich.

Damit war die Bühne für einen dramatischen dritten Satz bereitet. Zunächst hatte Bencic beim Stand von 3:1 zwei Chancen, mit einem Doppelbreak in Führung zu gehen, dann drehte Mertens auf und war ihrerseits beim Stand von 6:5 und 30:30 nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. Das anschließende Tiebreak geriet dann allerdings zu einer eindeutigen Angelegenheit für die Schweizerin, die am Ende mit 6:3, 4:6, 7:6 (0) triumphierte.

Mit dem Sieg verbesserte Bencic ihre Bilanz im Einzel und Mixed-Doppel während des Turniers auf 7:0.

Auch das zweite Einzel zwischen Altmeister Stan Wawrinka und Zizou Bergs verlief äußerst eng. Bergs gewann den ersten Satz mit 6:3, Wawrinka schlug jedoch im zweiten Satz zurück und behielt im Tiebreak mit 7:4 die Oberhand. Die Entscheidung in Satz drei fiel schließlich beim Stand von 3:4 aus Sicht des Schweizers, der sich plötzlich mit drei Breakchancen konfrontiert sah. Bergs schlug zu und servierte anschließend zum 6:3, 6:7 (4) und 6:3-Erfolg aus.

Team Schweiz änderte dann kurz vor dem entscheidenden Mix die Aufstellung: Der müde Stan Wawrinka ließ Jakub Paul den Vortritt, der diese Woche an der Seite von Bencic bereits stark performt hatte.

Paul rechtfertigte das Vertrauen schnell und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Schweiz das erste Break des Matches zur 3:1 Führung im ersten Satz gelang. Die belgische Paarung erspielte sich zwar kurz darauf zwei Chancen zum Rebreak, doch Bencic brachte ihr Service zum 5:2 doch noch durch und die Schweiz entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich.

Entscheidung im Match-Tiebreak

Mertens/Bergs konterten in Satz zwei jedoch prompt und gingen ihrerseits mit einem Break 3:0 in Führung. Nach einem weiteren Break zu Gunsten des belgischen Teams war die Vorentscheidung im zweiten Satz gefallen - es ging in den alles entscheidenden Match-Tiebreak.

In diesem drehten Bencic und Paul dann richtig auf und fixierten mit einem 10:5 den vielumjubelten Finaleinzug. Für Bencic war es der achte Sieg im achten Auftritt. Im Finale warten die Eidgenossen auf den Sieger des zweiten Halbfinal-Duells zwischen Titelverteidiger USA und Polen.

