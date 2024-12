United Cup: Tschechen siegt nach Mixed-Doppel gegen Norwegen

Mit einer starken Karolina Muchova, die gleich doppelt punktete, besiegte Tschechen mit Thomas Machac die Norweger mit einem 2:1 Sieg in Sydney. Nur Casper Ruud konnte den Einzelpunkt für sein Team sichern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 07:24 Uhr

Im Auftaktmatch der Gruppe B traf Karoline Muchova auf Malene Helgo. Die Tschechin wurde ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und besiegte die auf Rang 404 platzierte Norwegerin in zwei glatten Sätzen. Mit 6:2 und 6:2 holte die ehemalige Weltranglistenachte dem tschechischen Team den ersten Punkt. Die Roland-Garros-Finalistin von 2023 war in ihrem Auftaktmatch 2025 vom ersten Ball an hellwach und ließ Helgo nicht den Hauch einer Chance.

Nach drei Stunden: Ausgleich Dank Ruud

Mit der 1:0 Führung im Rücken war Thomas Machac einem Gruppensieg schon relativ nahe. Doch die Norweger hatten mit Casper Ruud ja noch ihr persönliches Ass im Ärmel. Der Weltranglistensechste musste nun gegen die tschechische Nummer Eins für den Ausgleich sorgen. Mit einer 2:0-Führung im direkten Vergleich und 19 Ranglistenplätzen unterschied, war Ruud vom Papier her der klare Favorit. Dennoch brauchte der Norweger fast drei Stunden, um Machac mit 7-6(6), 5-7, 6-4 zu bezwingen. Beide Spieler zeigten hervorragendes Tennis, vor allem von der Grundlinie.

Im ersten Satz ging Ruud mit 5:3 in Führung, fand sich dann aber im Tiebreak wieder, welchen er mit dem besten Ballwechsel der intensiven Partie und einem abschließenden Volley für sich gewann.

Im zweiten Satz entschied ein aggressiver Vorhand-Winner von Machac, dass es in einen entscheidenden Satz gehen soll, trotz fünf Doppelfehler auf der Seite des Tschechen. Ruud breakte früh im dritten Satz und sicherte sich damit den Ausgleich – die Mixed-Doppel-Partie, ausgetragen in der Ken Rosewall Arena in Sydney, musste das erste Spiel der Gruppe entscheiden.

Comeback-Erfolg im entscheidenden Mixed und Gruppenführer

Im Doppel stellte das norwegische Team ihre Spezialisten Viktor Durasovic und Ulrikke Eikeri auf. Auf der tschischen Seite gab es keinen Wechsel und damit fuhr das Team in blau-rot genau richtig. Mit 6:4 und 6:4 holte das Tschechische Team den ersten Gruppensieg im United Cup.

