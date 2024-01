United Cup: Tsitsipas gewinnt und bringt Griechenland näher ins Viertelfinale

Der Weltranglistensechste Tsitsipas gewinnt in unter eineinhalb Stunden gegen den kanadischen Spieler Steven Diez mit 6:2 und 6:3.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 12:20 Uhr

© Getty Images

Tsitsipas hatte ein leichtes Spiel gegen den 32-jährigen Diez, der sich schon im ersten Satz verletzungsbedingt behandeln lassen musste. Er spielte weiter, hatte aber gegen den dominierenden Tsitsipas keine Chance. Der Grieche ging im ersten Satz schnell mit 4:1 in Führung und konnte auch im zweiten Satz zügig mit 4:1 in Führung gehen und letzendlich mit 6:2 und 6:3 gewinnen. "Heute hat sich gezeigt, wie agressiv ich spielen kann", erklärte der Grieche nach dem Spiel. "Ich habe immer sehr viel Energie, wenn ich in Australien spiele, das hält mein Blut in Schwung."

Griechenland nähert sich mit großen Schritten dem Viertelfinale

Durch Tsitsipas Sieg ist Griechenland dem Viertelfinale des United Cups deutlich näher gekommen. Die griechische Manschaft ist sicher im Viertelfinale, wenn ihnen ein 3:0 Sieg glückt oder die Manschaft mit 2:1 gewinnen kann.

Kanada könnte nur noch Erster der Gruppe B werden, falls ihnen ein Sieg gegen Griechenland gelingt. Der Gruppensieger spielt dann am Freitag, den 05. Januar, gegen den "Best runner-up". Jeweils die Austragungsorte Perth und Sydney können ein Team zum besten "runner-up"-Team nominieren, welches dann auch ins Viertelfinale einziehen darf.