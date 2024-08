US-Legende Andy Roddick: Sinner sauber in Australien

Von Ruhe keine Spur im Fall Jannik Sinner. In der Diskussion darf natürlich auch der mitteilungsfreudige Ex-US-Open-Champion Andy Roddick nicht fehlen. Der US-Amerikaner ist sich sicher, dass Jannik Sinner bei seinem Australian-Open-Sieg Anfang des Jahres sauber gewonnen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 09:56 Uhr

© Getty Images

Man muss schon starke Nerven besitzen, wenn man diese Tage im Internet – und dort vor allem in den sozialen Medien – den Fall Jannik Sinner beobachtet. Abstruse Beweisführungen, warum der Südtiroler bereits bei jenem oder jenem Turnier gedopt war, sind an der Tagesordnung. Oder besser gesagt: an der Minutenordnung. Nun hat sich einer geäußert, der die Tenniswelt etwas besser einschätzen kann als die Social-Medie-Trolle, da er selbst jahrelang als Tennisprofi um die Welt gereist ist; Andy Roddick.



In seinem Podcast sagt Roddick zum Fall Jannik Sinner: „Man wird bei jedem Grand Slam getestet, also gibt es keine Chance, dass er bei den Australian Open nicht sauber war, wenn er so viel getestet wurde, wie er es tat."

Andy Roddick: Jannik Sinner ist nur eine Flasche

Für Roddick klingt die Erklärung von der Sinner-Seite für positiven Tests jedenfalls plausibel: "Die Menge in seinem Körper ist ein Milliardstel Gramm, also 58.000 Mal kleiner als ein Salzkorn. Das stimmt völlig mit der Erklärung überein. Die Erklärung ist, dass der Trainer eine Schnittwunde hatte, die er mit einer Creme behandeln wollte, die in seinem Heimatland legal ist, hier aber nicht. Er massiert Jannik. Jannik hat anscheinend Schuppenflechte, die Creme reibt sich in die Wunde ein, und so glauben sie, dass es bei dem Test herauskam.“

Der frühere US-Open-Sieger kann sich auch nicht vorstellen, dass es eine Vorzugsbehandlung für den Südtiroler gegeben hat: “Das ganze Gerede über unheimliche Dinge und Vorzugsbehandlung. Man ist eine Nummer auf einer Flasche, diese Leute wissen doch gar nicht, wen sie da kontrollieren", so Roddick.



Es ist mit Sicherheit auch nicht die letzte Wortmeldung zum Dopingfall der Nummer 1 der Welt. Schon gar nicht, bevor in New York die Hauptrunde der US Open endlich begonnen hat.