US Open: 16-jähriger Spanier mischt die Junioren auf

Martin Landaluce, erst 16 Jahre alt, hat bei den US Open den Titel bei den Junioren gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 15:56 Uhr

© Getty Images Martin Landaluce - Junioren-Sieger der US Open 2022

16 Jahr, blondes Haar, so kam er daher: Martin Landaluce nämlich, der frisch gebackene Champion der Junioren bei den US Open 2022. Bei den French Open war Landacluce noch in Runde eins gescheitert, in Wimbledon war er schon bis ins Halbfinale gekommen, nun also darf er als Grand-Slam-Sieger firmieren. Nach einem Finalsieg gegen Gilles Arnaud Bailly, den er in Wimbledon bereits in Runde drei besiegt hatte. In New York gewann Landaluce nach einer Spielzeit von 2:14 Stunden mit 7:6 (3), 5:7 und 6:2.

Für Bailly war es übrigens schon die zweite Niederlage in einem Grand-Slam-Endspiel der Junioren in diesem Jahr. In Roland Garros unterlag er Gabriel Debru.

Bei den Juniorinnen holte sich die 17-jährige Alexandra Eala von den Philippinen den Titel. Nichts wurde es im Doppel mit einem deutschen Erfolg: Carolina Kuhl und Ella Seidel verloren das Endspiel gegen Lucie Havlickova und Diana Shnaider mit 3:6 und 2:6.