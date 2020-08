US Open 2020: Djokovic, Zverev, Tsitsipas, Kerber am Montag im Einsatz

Volles Programm am Montag im Billie Jean King National Tennis Center in New York City. Neben einigen Favoriten geht es auch für die deutschen und österreichischen Tennisfans gleich in die Vollen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2020, 10:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Angelique Kerber steigen am Montag ein

Am Montag um 17 Uhr MESZ geht es also los (live im TV und Livestream bei Eurosport), und den Auftakt im zweitgrößten Stadion der Anlage bestreitet gleich Angelique Kerber gegen Ajla Tomjlanovic. Alexander Zverev folgt quasi auf dem Fuß, allerdings im Louis Armstrong Stadium. Dort ist die deutsche Nummer eins im zweiten Match gegen Kevin Anderson angesetzt, die beiden folgen der Nummer eins bei den Frauen, Karolina Pliskova, die auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina trifft.

Turnierfavorit Novak Djokovic bestreitet die erste Night Session auf Ashe (ab 1 Uhr nachts MESZ) gegen Damir Dzumhur, gefolgt von Naomi Osaka, die auf ihre Landsfrau Misaki Doi trifft. Bemerkenswert wohl auch das Match zwischen Cori Gauff und Anastasija Sevastova, das als drittes nach 17 Uhr MESZ auf Armstrong angesetzt ist. Stefanos Tsitsipas, möglicher Halbfinalgegner von Novak Djokovic, spielt das dritte Match nach 17 Uhr auf Court 17 gegen Albert Ramos-Vinolas.

Deutsche Armada und Novak im Einsatz, Thiem erst am Dienstag

Eben dort wird auch Tatjana Maria am Montag auf Allison Riske aus den USA treffen. Aus deutscher Sicht greifen darüber hinaus Dominik Koepfer (zweites Match nach 17 Uhr auf Court 5) gegen Talyor Fritz, Jan-Lennard Struff (fünfte Partie nach 17 Uhr auf Court 4) gegen Pedro Martinez, Peter Gojowczyk (zweites Spiel nach 17 Uhr auf Court 6) gegen Hubert Hurkacz, Anna-Lena Friedsam (zweites Match nach 17 Uhr auf Court 9) gegen Caroline Dolehide und Tamara Korpatsch (vierte Partie nach 17 Uhr auf Court 14) gegen Catherine Bellis ein.

Auch die österreichischen Tennisfans sollten am Montag schon um 17 Uhr Gewehr bei Fuß stehen: Denn dann trifft Dennis Novak auf Court 8 auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Dominic Thiem spielt am Dienstag das zweite Match nach 17 Uhr gegen Jaume Munar im Louis Armstrong Stadium.

Hier der Spielplan für den ersten Tag der US Open 2020