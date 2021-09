US Open 2021: Achtelfinale! Oscar Otte schlägt auch Seppi

Das New Yorker Tennismärchen von Oscar Otte geht weiter: Der Kölner steht nach einem Viersatz-Sieg über Andreas Seppi im Achtelfinale der US Open.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 20:59 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Otte siegte mit 6:3, 6:4, 2:6 und 7:5 und steht damit erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Otte war besser ins Match gestartet gegen einen müde wirkenden Seppi - der Italiener hatte in seinem Zweitrundenmatch Schwerstarbeit verrichten müssen. Otte kam früh zum Break, gab es zwar wieder her, holte sich dann aber das nächste. Auch in Durchgang zwei war der Weltranglisten-144. dominierend, wie gewohnt variantenreich und aufschlagstark, Seppi, eigentlich die Konstanz in Person, dagegen mit vielen leichten Fehlern.

Ein Klamottenwechsel bei der Satzpause brachte dann auch Seppi frische Kraft, die Fehler wurden weniger, nun war es Otte, dem man die Strapazen der letzten Tage - inklusive dreier Quali-Matches - anzumerken war. Wichtig dann in Durchgang vier, dass Otte dran blieb, denn Seppi war nun der Stabilere. Und Otte blieb dran. Dann, beim 5:5, kam er zum 0:40 bei Aufschlag Seppi, zwei Breakbälle ließ er liegen, beim dritten fasste er sich mit einer Brutalo-Vorhand ein Herz und jubelte energisch. Minuten später dann die nächste Vorhand, diesmal zum Matchgewinn.

"Es drohte ihm wegzurutschen, aber dann hat er sich zusammengenommen, sein Herz in beide Hände genommen", urteilte Barbara Rittner auf Eurosport.

Otte trifft nun auf Matteo Berrettini, der sich gegen Ilya Ivashka mit 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6 und 6:3 durchsetzte.

