US Open 2021: Alle Infos, TV, Spieler, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Montag, 30. August 2021, beginnen in New York City die US Open. Alle Infos zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres findet Ihr hier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 07:48 Uhr

© Getty Images Das Arthur Ashe Stadium sollte heuer wieder gut besetzt sein

Wer fehlt bei den US Open 2021?

Bei den Männern gibt es einige Absenzen zu beklagen: Titelverteidiger Dominic Thiem musste aufgrund einer Verletzung ebenso absagen wie Rafael Nadal und Roger Federer. Auf Seiten der Frauen sollte die gesamte Weltspitze am Start sein. Fragezeichen gibt es lediglich hinter der körperlichen Verfassung von Simona Halep.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern peilt Novak Djokovic nach seinen Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon den ersten Kalender-Grand-Slam der Open Era an. Als erste Herausforderer treten in New York Olympiasieger Alexander Zverev und der Weltranglisten-Zweite Daniil Medvedev an. Auch Stefanos Tsitsipas darf sich Chancen ausrechnen.

Bei den Frauen hat Ashleigh Barty mit ihrem Sieg in Cincinnati ihre Favoritenstellung untermauert. Aber auch mit Titelverteidigerin Naomi Osaka ist zu rechnen. Dazu kommen mit Karolina Pliskova, Olympiasiegerin Belinda Bencic oder Aryna Sabalenka Spielerinnen, die jederzeit für eine Überraschung gut sind.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für die Hauptfelder bei den Frauen und bei den Männern findet am Freitag, 27. August 2021, statt.

Wo kann man die US Open im TV und Livestream sehen?

Eurosport überträgt ab Montag, 30. August, alle Matches der US Open 2021 im TV und Livestream im Eurosport-Player und bei Joyn.

Werden Zuschauer erlaubt sein?

Nach den Geisterspielen 2020 werden in diesem Jahr wieder Fans bei den US Open erlaubt sein. Die Qualifikation findet allerdings ohne Zuschauer statt.

Wie viel Preisgeld gibt es bei den US Open 2021 zu gewinnen?

Hier die Aufteilung des Preisgelds für die Einzel-Wettbewerbe in US Dollar. Insgesamt werden 57,5 Millionen US Dollar über alle Wettbewerbe ausgeschüttet.

SiegerIn 2.500.000.- FinalistIn 1.250.000.- Halbfinale 675.000.- Viertelfinale 425.000.- Achtelfinale 265.000.- Dritte Runde 180.000.- Zweite Runde 115.000.- Erste Runde 75.000.-

Hier die Sieger bei den US Open seit 2011

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Dominic Thiem Alexander Zverev 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) 2019 Rafael Nadal Daniil Medvedev 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 2018 Novak Djokovic Juan Martin del Potro 6:3, 7:6 (4), 6:3 2017 Rafael Nadal Kevin Anderson 6:3, 6:3, 6:4 2016 Stan Wawrinka Novak Djokovic 6:7 (1), 6:4, 7:5, 6:3 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 2014 Marin Cilic Kei Nishikori 6:3, 6:3, 6:3 2013 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:2, 3:6, 6:4, 6:1 2012 Andy Murray Novak Djokovic 7:6 (10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:1

Hier die Siegerinnen bei den US Open seit 2011

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2020 Naomi Osaka Victoria Azarenka 1:6, 6:3, 6:3 2019 Bianca Andreescu Serena Williams 6:3, 7:5 2018 Naomi Osaka Serena Williams 6:2, 6:4 2017 Sloane Stephens Madison Keys 6:3, 6:0 2016 Angelique Kerber Karolina Pliskova 6:3, 4:6, 6:4 2015 Flavia Pennetta Roberta Vinci 7:6 (4), 6:2 2014 Serena Williams Caroline Wozniacki 6:3, 6:3 2013 Serena Williams Victoria Azarenka 7:5, 6:7 (5), 6:1 2012 Serena Williams Victoria Azarenka 6:2, 2:6, 7:5 2011 Samantha Stosur Serena Williams 6:2, 6:3