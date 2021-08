US Open 2021: Andy Murray - „Allen Respekt für Tsitsipas verloren“

Medizinische Auszeiten? Ausführliche Toilettenpausen? Nicht das Ding von Andy Murray, Andrea Petkovic und Angelique Kerber.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 09:35 Uhr

© Getty Images Nein, Andy Murray war am Montag nicht happy

Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, dass Angelique Kerber dem großen Tennis-Wörterbuch den Begriff „Drama Queen“ hinzugefügt hat. Die Spielerin, auf die diese Bezeichnung gemünzt war, sollte im Laufe der Saison 2019 noch die Titel in Kanada und bei den US Open holen. Mit ganz, ganz viel Drama. Ganz so groß hat es Irina Camelia Begu gegen Andrea Petkovic in der ersten Runde der US Open 2021 nicht angelegt. Aber dass sich die Rumänin eine Behandlungspause nahm, hat auch Petko registriert. Nicht wohlwollend. Zumal sie während der Auszeit ins Grübeln gekommen sei. Was ihrem Spiel zwischenzeitlich nicht förderlich war.

Das wiederum ist aber wohl der Sinn der immer häufiger auftretenden Spielpausen, die die Generation um Boris Becker bis hin zu den Großen Vier Federer, Nadal, Djokovic und Murray weder gekannt noch in Anspruch genommen hat. Er habe allen Respekt für Stefanos Tsitsipas verloren, erklärte der Brite nach seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen die Nummer drei des Turniers. Neben seiner mittlerweile schon standardmäßigen Toilettenpause (die sich auch Murray gönnte) ließ sich Tsitsipas spät im Match auch noch behandeln. Das kam beim Schotten wie beim Publikum nicht gut an. Murray diskutierte bis tief in den fünften Satz hinein mit Oberschiedsrichter Gerry Amstrong. Natürlich vergebens.

Kerber, Zverev, Petkovic sind „alte Schule“

Murray ist eben, wie es Andrea Petkovic formulieren würde, noch alte Schule. Der auch sie und Angelique Kerber entwachsen seien. Weitergespielt wird im Grunde immer, selbst wenn man sich einen Finger gebrochen hat, sagte Petkovic nach dem Erreichen der zweiten Runde. Auch Kerber sind derartige Spielchen fremd, immerhin kenne sie die Kandidatinnen, die es immer wieder versuchten. Natürlich könne man nie sagen, ob eine Gegnerin wirklich verletzt sei, so Kerber. Und auch für den Gang zur Toilette gäbe es gute Gründe.

Alexander Zverev hat es vor Turnierbeginn auf den Punkt gebracht: Angesprochen auf die elendslangen Pausen von Tsitsipas in Cincinnati regte die deutsche Nummer eins dringend eine Überarbeitung des Regelwerks an. Denn das würde den Spielern im Moment keine Grenzen setzen. Andy Murray, so scheint´s, würde sich einer spontanen Neufassung des Regelbuchs gern zur Verfügung stellen.