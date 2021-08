US Open 2021 Auslosung: Djokvic und Zverev in derselben Tableau-Hälfte

Turnierfavorit Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev können sich bei den US Open 2021 schon im Halbfinale begegnen. Das hat die Auslosung am Donnerstag ergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 18:13 Uhr

© Getty Images Djokovic, Zverev, Medvedev - die großen Favoriten für die US Open 2021

Novak Djokovic beginnt seinen Anlauf zum vierten Major-Sieg des Jahres gegen einen Qualifikanten, in Runde drei könnte als erster Gesetzter David Goffin warten, im Viertelfinale Matteo Berrettini. Daniil Medvedev möchte das Tableau von unten aufrollen, der Toronto-Champion eröffnet gegen Richard Gasquet, auf dem Weg ins Viertelfinale könnte es zu Begegnungen gegen Marin Cilic und John Isner kommen.

Alexander Zverev, der in Tokio und zuletzt in Cincinnati groß aufgezeigt hat, wurde in die obere Hälfte gelost, könnte also schon im Halbfinale auf Djokovic treffen. Wie schon bei den Olympischen Spielen. Zverev startet gegen Sam Querrey, die weiteren Aufgaben könnten Alexander Bublik und Jannik Sinner beinhalten.

Die übrigen deutschen Starter haben folgende Gegner erwischt: Jan-Lennard Struff spielt gegen Tallon Griekspoor, danach ginge es wohl gegen Novak Djokovic. Dominik Koepfer bekommt es mit einem Qualifikanten zu tun.Philipp Kohlschreiber muss sich mit Marin Cilic plagen. Und Yannick Hanfmann wurde Alexander Bublik zugelost.

So sehen die potenziellen Viertelfinal-Matches aus:

Novak Djokovic (SRB/1) Matteo Berrettini (ITA/6) Alexander Zverev (GER/4) Denis Shapovalov (KAN/7) Stefanos Tsitsipas (GRE/3) Andrey Rublev (RUS/5) Daniil Medvedev (RUS/2) Casper Ruud (NOR/8)

Hier das Einzel-Tableau der Männer bei den US Open 2021