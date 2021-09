US Open 2021: Bianca Andreescu bleibt in New York ungeschlagen

Die Kanadierin Bianca Andresscu, US-Open-Siegerin aus 2019, hat mit Mühe die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 07:15 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

Andreescu schlug im zweiten Match der Night Session die Schweizerin Viktorija Golubic mit 7:5, 4:6 und 7:5 und trifft nun auf die US-Amerikanerin Lauren Davis. Andreescu musste hierbei bereits im ersten Durchgang einen 3:5-Rückstand wettmachen, auch im dritten Satz lag sie bereits mit 2:4 zurück. Doch die 21-kämpfte, trotz Magenproblemen, und machte kurz später den Einzug in die zweite Runde perfekt.

Die Weltranglisten-Siebte bleibt damit in New York ungeschlagen: 2019 hatte sie sensationell die US Open gewonnen, im Finale gegen Serena Williams. 2020 war sie verletzungsbedingt nicht am Start gewesen.

Am Tag hatten bereits die topgesetzte Ashleigh Barty und Karolina Pliskova ihre Auftaktmatches gewonnen, auch Belinda Bencic, Iga Swiatek, Anastasia Pavlyuchenkova und Petra Kvitova kamen weiter.

Das Einzel-Tableau der Frauen