US Open 2021: Daniil Medvedev nach Dreisatzerfolg über Felix Auger-Aliassime erster Finalist

Daniil Medvedev steht im Endspiel der US Open 2021. Der Weltranglistenzweite besiegte Felix Auger-Aliasimme im Halbfinale in drei Sätzen. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 23:24 Uhr

Daniil Medvedev steht bei den US Open im Finale

Daniil Medvedev steht nach den US Open 2019 und den Australian Open 2021 zum dritten Mal in seiner Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Der Russe schlug Felix Auger-Aliassime in der Vorschlussrunde letztlich souverän mit 6:4, 7:5 und 6:2.

Im ersten Satz genügte dem Weltranglistenzweiten ein Break zum 4:3, im zweiten Durchgang war es dann aber Auger-Aliassime, der den besseren Start erwischte. Der Kanadier vergab beim Stand von 5:3 aber zwei Satzbälle und musste seinen Aufschlag anschließend doch noch abgeben. Es war so etwas wie der Anfang vom Ende für den 21-Jährigen, der im zweiten Abschnitt 13 der letzten 15 Punkte verlor und mitansehen musste, wie Medvedev dank eines 7:5 seinen Satzvorsprung verdoppelte.

Diesen Schwung nahm der 25-Jährige auch in den dritten Satz mit, zwei Breaks zum 2:1 und 4:1 waren die Folge. Nach 2:04 Stunden Spielzeit verwertete Medvedev seinen zweiten Matchball zum 6:4, 7:5 und 6:2-Erfolg.

In seinem zweiten US-Open-Finale trifft der russische Weltranglistenzweite auf Novak Djokovic oder Alexander Zverev. Das zweite Halbfinale findet ab 01:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und könnt ihr hier bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Hier das Einzel-Tableau in New York