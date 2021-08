US Open 2021: Doch kein Karriereende? Ivo Karlovic lässt Zukunft offen

Ivo Karlovic will entgegen anderslautender Gerüchte erst nach den US Open über ein mögliches Karriereende entscheiden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 11:51 Uhr

© Getty Images Ivo Karlovic will nach den US Open über den weiteren Verlauf seiner Karriere entscheiden

42 und noch kein bisschen müde. Zum bereits 17. Mal qualifizierte sich Routinier Ivo Karlovic in diesem Jahr für das Hauptfeld der US Open und mauserte sich somit nach dem Australier Mal Anderson zum zweitältesten Spieler, der in der Open Era die Vorausscheidung eines Grand-Slam-Turniers überstand.

"Das ist ein großer Schub für das Selbstvertrauen, denn das letzte Mal, als ich drei Matches in Folge gewonnen habe, war vor zwei Jahren. Letztes Jahr bin ich nicht wirklich angetreten. Nach zwei Jahren in der Lage zu sein, drei Matches hintereinander an drei Tagen ohne Pause zu gewinnen, ist wirklich gut für mich. Denn ich weiß, dass ich das Tennis-Niveau und das physische Niveau habe, um das zu schaffen", erklärte der Weltranglisten-221. in einem Gespräch mit der ATP.

50:50-Entscheidung

In der ersten Runde fordert der Kroate nun den Weltranglistensiebenten Andrey Rublev - und Karlovic sieht sich auch gegen den Russen nicht chancenlos: "Es ist erstaunlich, denn er hat sich wirklich gut geschlagen. Aber ich glaube, dass ich trotzdem eine Chance habe, wenn ich alles richtig mache. Ich weiß, dass er meinen Spielstil wahrscheinlich nicht mag. Also habe ich das Gefühl, dass ich Möglichkeiten haben werde."

Ob Karlovic auch nach den US Open weitere Möglichkeiten auf Siege vorfindet, wird er indes entgegen anderslautender Gerüchte erst nach dem Major-Spektakel in New York entscheiden: "Diese Woche habe ich mich wirklich gut geschlagen. Ich habe es genossen, auf dem Platz zu stehen. Aber ich muss entscheiden, ob ich zu Challengers zurückkehren und das machen will. Ich würde sagen, die Chancen stehen 50:50."

