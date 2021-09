US Open 2021: Dominic Thiem fungiert als Analytiker

Österreichs Spitzenspieler Dominic Thiem fungiert während der US Open 2021 als Analytiker für den "Tennis Channel".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 14:15 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem arbeitet während der US Open als Analytiker

Im vergangenen Jahr holte Dominic Thiem bei den US Open noch den Titel, heuer ist der Österreicher aufgrund einer Handgelenksverletzung zum Zuschauen verdammt. Untätig ist der Weltranglistensechste trotz seiner körperlichen Probleme aber nicht, denn neben dem Absolvieren seines Reha-Programms fungiert Thiem während des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres auch noch als Analytiker.

Bereits seit Beginn der US Open unterstützt der 27-Jährige den "Tennis Channel" mit seiner Expertise. So ist es Daniil Medvedev, dem Thiem am ehesten zutraut, den Grand Slam von Novak Djokovic zu verhindern. Doch auch Alexander Zverev räumt der Lichtenwörther durchaus gute Chancen ein.

Thiem wurde auch zu den Bathroom-Breaks von Stefanos Tsitsipas befragt und äußerste zumindest etwas Verständnis für den Griechen: "Man muss mindestens zwei Mal in einem Fünfsatz-Match raus, um die Hosen zu wechseln. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Speziell, wenn man viel schwitzt." Allerdings sollte es ein Zeitlimit geben, so der Niederösterreicher.

Thiem hatte vor zwei Wochen sein vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben und hofft darauf, bei den Australian Open an den Start gehen zu können.

