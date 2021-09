US Open 2021: Jannik Sinner wirft Gael Monfils raus, auch Berrettini weiter

Jannik Sinner ist mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Gael Monfils in das Achtelfinale der US Open 2021 eingezogen. Dort könnte der Südtiroler auf Alexander Zverev treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 23:59 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Samstag in New York

Von Jens Huiber aus New York City

Das Louis Armstrong Stadium war sehr gut gefüllt am Samstagnachmittag, der Name Gael Monfils zieht die Fans immer noch in die Arenen. Jannik Sinner andererseits hat an dieses besondere Stadion ebensolche Erinnerungen, vor zwei Jahren lieferte er hier gegen Stan Wawrinka seine erste Talentprobe auf Grand-Slam-Niveau ab. Mittlerweile hat sich Sinner in der Reihe der Gesetzten bei einem Major etabliert, konnte zuletzt das ATP-Tour-500-Turnier in Washington gewinnen.

Nun steht Jannik Sinner im Achtelfinale der US Open. Der 20-Jährige zeigte gegen Gael Monfils eine extrem schwankende Leistung, ließ sich von zwischenzeitlichen Highlights des Franzosen immer wieder aus dem Rhythmus bringen. Monfils wiederum verpasste es zunächst, den ersten Satz mit eigenem Aufschlag bei einer 6:5-Führung nach Hause zu bringen. Das hätte dem Match womöglich eine andere Richtung gegeben. Denn gegen Ende des dritten Satzes zeigte Monfils, was in seinem seit wenigen Tagen 35-jährigen Körper noch steckt: Er holte einen Break-Rückstand auf, gewann den Durchgang unter tosendem Jubel der Fans.

Sinner nun gegen Zverev?

Sinner nahm eine kurze Toilettenpause, blieb ruhig, holte sich gleich zu Beginn des vierten ein Break, dann ein zweites. Die Entscheidung? Von wegen. Gael Monfils gewann sechs Spiele in Folge, Sinner hatte komplett den Faden verloren.

In der Entscheidung wieder dieselbe Geschichte: Sinner mit dem frühen Break, Monfils mit der Not zum Comeback. Die im sechsten Spiel fast zum Ausgleich geführt hätte. Mehr Chancen bekam Monfils aber nicht mehr. Sinner gewann nach einer Spielzeit von 3:43 Stunden mit 7:6 (1), 6:2, 5:7, 4:6 und 6:4. Und sicherte sich mit diesem Erfolg auch im Kampf um einen Platz beim Saisonfinale in Turin wichtige Punkte. Im Achtelfinale könnte Sinner auf Alexander Zverev treffen, dieser muss zunächst noch Jack Sock schlagen.

Ein zweiter Italiener hatte deutlich härter zu kämpfen: Matteo Berrettini musste gegen Ilya Ivashka über die volle Distanz gehen, gewann schließlich mit 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6 und 6:3. Berrettini spielt am Montag gegen Oscar Otte, der gegen den dritten Italiener, der noch im Tableau verblieben war, Andreas Seppi, in vier Sätzen siegte.

