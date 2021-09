US Open 2021 live: Alexander Zverev vs Jack Sock im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Spiel um den Achtelfinaleinzug bei den US Open auf den Lokalmatadoren Jack Sock - ab ca. 2.30 Uhr MESZ live bei Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 15:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Jack Sock

Alexander Zverev hat den Bogen mittlerweile raus in Sachen "erste Woche bei einem Grand-Slam-Turnier". Hatte er früher häufig Fünfsatz-Matches zu durchleben, mit entsprechender Plattheit zum Ende des Turniers, rauscht er nun gut durch. So auch bei seinen zwei Auftritten bei den US Open bislang: Zwei Mal drei Sätzen, sowohl gegen Sam Querrey als auch gegen Albert Ramos-Vinolas; dem Spanier gönnte der Weltranglisten-Vierte letztlich nur vies Spiele.

Bewusst: Als er gemerkt habe, dass es gut für ihn laufe, habe er versucht, das Match so schnell wie möglich zu spielen, erklärte Zverev im Anschluss. Mit Erfolg. Zverev hat sich damit durch seine zwei glatten Siege seinen Status als Herausforderer Nummer 1 von Novak Djokovic gefestigt. Beide könnten erst im Halbfinale aufeinandertreffen.

Die Aufgabe in der Nacht heißt nun Jack Sock, und der ist ein großes Fragezeichen. Sock stand Ende 2017 auf Platz 8 der Welt, eine langwierige Fingerverletzung machte ihm jedoch zu schaffen. Erfolge feierte er danach fast nur noch im Doppel, Anfang 2020 war er in der Einzel-Weltrangliste gar nicht mehr notiert.

Sock führt gegen Zverev

So langsam hat sich Sock nun wieder stabilisiert, im Mai gewann er ein Challenger-Turnier in Little Rock, in Washington wehrte er sich gegen Rafael Nadal nach Kräften und unterlag erst im Tiebreak des entscheidenden Satzes.

In New York hat Sock mit Yoshihito Nishioka und Alexander Bublik zwei gute Kräfte aus dem Turnier genommen. Die Vorhand-Schleuder, sie kommt wieder - auch wenn der US-Amerikaner, aktuell die Nummer 184 der Welt, nach wie vor das ein oder andere Kilo zu viel mitschleppt.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Sock steht es 2:1, die letzte Partie stammt allerdings schon aus 2017 - bei den ATP Finals gewann Sock damals in der Gruppenphase in drei Sätzen.

Wo kommt Zverev gegen Sock?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Jack Sock ist als zweites Match der Night Session angesetzt, nach dem Auftritt von Ashleigh Barty. Möglicher Start ist damit 2.30 Uhr. Eurosport überträgt live im TV und via Livestream im Eurosport Player, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!