US Open 2021 live: Alexander Zverev vs. Lloyd Harris im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der US Open 2021 auf Lloyd Harris. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 01:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht als Favorit in das Match gegen Lloyd Harris

Zverev und Harris haben zweimal gegeneinander gespielt, die letzte Begegnung liegt noch gar nicht so lange zurück: Im Achtelfinale von Cincinnati setzte sich der spätere Turniersieger Zverev ebenso durch wie im vergangenen Herbst in Köln. Wo Zverev am Ende auch die Titeltrophäe holte, bei dieden Turnieren.

Zverev hat im Laufe der US Open 2021 voll überzeugt, musste lediglich gegen Jack Sock einen Satz abgeben. Harris hat im Achtelfinale Reilly Opelka bezwungen, die größte Hoffnung der US-Amerikaner.

Zverev vs. Harris - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lloyd Harris gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in New York