Zuerst Zheng, jetzt Badosa - Jack Draper gehen die Mixed-Partnerinnen aus

Mit Paula Badosa ist Jack Draper bereits die zweite Mixed-Partnerin für die US Open 2025 abhanden gekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 19:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper: Die Nächste, bitte?

So ganz klar ist ja immer noch nicht, wie die einzelnen Paarungen für die bahnbrechend neue Mixed-Doppel-Konkurrenz bei den bald beginnenden US Open zustande gekommen sind. Auf langjährige Freundschaften gründen sich wohl nur die wenigsten. Das Duo Alexander Zverev und Belinda Bencic begründet da eine Ausnahme, die beiden kennen sich tatsächlich schon länger, auch persönlich.

Das war beim ursprünglich avisierten Team von Qinwen Zheng und Jack Draper sicherlich nicht der Fall. Da beschränkten sich die Gemeinsamkeiten wohl darauf, dass die eine gewusst hat, dass der andere ein sehr guter Tennisspieler ist. Und umgekehrt. Aber Zheng musste ja absagen, wird realistischerweise erst Anfang kommender Saison wieder in den Tenniszirkus zurückkehren.

De Minaur und Boulter bieten sich an

Also hat Jack Draper von der USTA eben Paula Badosa zugeteilt bekommen, die nach der nicht überraschenden, wiewohl abrupten privaten Trennung von Stefanos Tsitsipas plötzlich frei geworden war. Aber wie das mit Paula Badosa halt so ist: An Kampfgeist mangelt es der Spanierin nie. Aber der Körper streikt halt mit unschöner Regelmäßigkeit.

Was wiederum heißt: Jack Draper steht schon wieder ohne Partnerin da. Wobei fraglich ist, ob der Brite überhaupt selbst in der Lage sein wird, in New York City zu starten. Den gesamten Sommer über musste Draper ja nach dem Wimbledon-Aus gegen Marin Cilic aussetzen.

Und so könnte vielleicht das gar nicht mal mehr so zarte Werben von Alex de Minaur und Katie Boulter in eigener Sache doch erhört werden. Bei den beiden läuft es privat ja prächtig - und in Sachen Tennis ist ihnen große Expertise auch nicht abzusprechen.